Redzēji lāci vai tā pēdas? Ziņo portālā "Dabas dati"!
Brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk, tādēļ nozīmīgāki kļūst sabiedrības novērojumi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kurš pamanījis lāci vai tā klātbūtnes pazīmes, par to ziņot dabas novērojumu portālā "Dabas dati", pievienojot iespējami precīzu informāciju, tostarp fiksējot novērojumu foto.
Saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem Latvijā uzturas vismaz 190 brūnie lāči. Populācijas novērtēšanai tiek izmantots gan sistemātisks monitorings īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ārpus tām, gan ģenētiskās analīzes, kurās pēc matu, ekskrementu un siekalu paraugiem iespējams identificēt konkrētus indivīdus. Sabiedrības ziņojumi ir būtisks papildinājums šai informācijai, jo palīdz labāk izprast lāču izplatību un pārvietošanās paradumus.
Ikviens, kurš dabā pamana lāča klātbūtnes zīmes – pēdu nospiedumus, apmatojumu, ekskrementus, skrāpējumus, dravu vai citu objektu postījumus – vai arī ir iemūžinājis lāci foto vai video, tostarp novērošanas kamerā, aicināts ziņot par novērojumu portālā "Dabas dati". Ziņojumā obligāti jānorāda precīzs novērojuma datums, kā arī GPS koordinātas. Būtiska ir arī lāča klātbūtnes pazīmju fiksēšana foto vai video ar laika zīmogu.
Ja tiek pamanīti lāča pēdu nospiedumi, iedzīvotāji aicināti tos nofotografēt no augšas. Tā kā pastāv tieša saistība starp lāča vecuma grupu, priekšķepas izmēru un svaru, lāču monitoringam īpaši būtiski ir fiksēt tieši priekšķepu, turklāt svarīgi ir izmērīt to platākajā vietā. Ja līdzi nav mērlentas, lai precīzi noteiktu priekšķepas platumu, blakus nospiedumam var novietot kādu mēroga noteikšanai derīgu izmērāmu priekšmetu, piemēram, bankas karti vai sērkociņu kastīti.
2025. gadā apkopotas ziņas par 827 nejaušiem lāču vai to klātbūtnes pazīmju novērojumiem. Ziņojumi ietver gan dzīvnieku fiksēšanu (klātienē vai ar slēpņu kamerām), gan to klātbūtnes pazīmes – pēdu nospiedumus, matus, ekskrementus un ziemošanas migas.
Pārvalde uzsver, ka, neskatoties uz lāču skaita pieaugumu un to izplatīšanos jaunos reģionos, iespējas mežā aci pret aci satikt lāci joprojām ir mazas. Lācis ir ļoti uzmanīgs dzīvnieks un no cilvēka klātbūtnes laikus izvairās. To apliecina arī fakts, ka pat dabas pētniekiem monitoringa gaitā klātienē ieraudzīt lāci izdodas ārkārtīgi reti, lai gan viņi gadiem ilgi mērķtiecīgi apseko lāču apdzīvotās teritorijas. Jāņem vērā, ka speciālisti stingri ievēro vispārpieņemtos drošības un uzvedības principus, kas ļauj izvairīties no tieša kontakta lāci.
Gadījumos, kad lācis apdraud vai ir aizdomas par apdraudējumu cilvēka veselībai un/vai dzīvībai, nekavējoties jāziņo vietējai pašvaldībai un pārvaldei (pasts@daba.gov.lv).
Pārvalde izsaka pateicību ikvienam, kurš dalās ar saviem novērojumiem, palīdzot veidot faktos balstītu priekšstatu par lāča izplatību Latvijā. Iedzīvotāju sniegtā informācija kopā ar citiem monitoringa datiem tiek analizēta brūnā lāča monitoringa programmā, ko pārvaldes uzdevumā veic iepirkuma procedūrā izvēlēti speciālisti. Salīdzinot dažādu gadu rezultātus, iespējams novērtēt, kā mainās lāču izplatība un skaits, kā arī plānot nepieciešamos dabas aizsardzības un konfliktu mazināšanas pasākumus. Ar lāču monitoringa pārskatiem iespējams iepazīties pārvaldes vietnē.
Savukārt pārvaldes vietnē ikvienam pieejama papildu informācija par brūno lāci – ar lāču profesionāļiem kopīgi izstrādātās sugas vadlīnijas, īsfilmu sērija, kurā skaidrots, kas ir lācis un kā rīkoties, ja to sastop, kā arī citas noderīgas lietas.
Tā kā ikvienam teorētiska iespēja lāci satikt dabā, vietnē "medibam.lv" ir publicēti noderīgi padomi, kā rīkoties, nonākot saskarē ar šo mūsu mežu lielāko plēsoņu.
Kā atpazīt lāča migas vietu?
"Tā kā lāči var izvēlēties ļoti dažādas vietas ziemas guļai, tās identificēt ne vienmēr ir viegli. Tomēr ir dažas pazīmes, kas var liecināt par lāča klātbūtni:
– Liela ieeja zemē, starp koku saknēm vai krūmu aizsegā, bieži vien daļēji pārklāta ar sniegu.
– Izrakumi un skrāpējumi zemes virsmā ap migas vietu.
– Mati un gultas materiālu klātbūtne, jo lāči izklāj savas migas ar lapām, sūnām un saviem matu kušķiem.
– Lāča pēdu nospiedumi apkārt migai pirms pirmā sniega.
Nav ieteicams apzināti meklēt lāču migas, jo iztraucēts lācis var kļūt bīstams."
Ko darīt, ja nonāc lāča migas tuvumā?
"Ja pamanāt iespējamu lāča migas vietu, vislabāk ir saglabāt mieru un izvairīties no traucēšanas.
– Netuvojieties migai un nemēģiniet tajā ieskatīties, jo lācis var justies apdraudēts un uzbrukt.
– Klusām atkāpieties pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt – straujas kustības vai skaļš troksnis var izraisīt lāča agresiju.
– Neizpaudiet lāča migas atrašanās vietu sociālajos medijos, lai nepieļautu ziņkārīgu cilvēku pieplūdumu.
– Ja ziemā sastopat nomodā esošu lāci, tas var nozīmēt, ka tas ir iztraucēts vai izsalcis, tāpēc mierīgi atkāpieties un ziņojiet atbildīgajām instancēm. Latvijā informācija jāsniedz Valsts meža dienestam, kā arī lietotnē Mednis par lielo plēsēju novērojumiem."
Ja lācis ir sastapts
"Nebaro lāci! Ja lācis pierod pie cilvēka kā pārtikas devēja, tas zaudē dabiskās bailes. Neatstāj pārtikas atliekas pie mājas, vasarnīcas vai telšu vietas. Nekādā gadījumā neatstāj pārtiku ārā pa nakti.
Lācis labi dzird – radi troksni! Pārvietojoties dabā, ik pa laikam radi skaņas vai klaudzini kādu priekšmetu. Tas dos lāčiem iespēju attālināties. Kāp sausām zariem – lācis šo signālu sapratīs un nemēģinās tuvoties.
Ja ieraugi lāča mazuļus, nekavējoties atkāpies! Ja nejauši nonāc starp lāceni un viņas mazuļiem, tu esi nopietnās briesmās. Neej tuvāk! Lēnām atkāpies tajā pašā virzienā, no kura nāci, jo lācene var tūlītēji uzbrukt, lai aizsargātu savus mazuļus.
Ja atrodi lāča nomedītu dzīvnieku, ej prom! Parasti lācis atrodas tuvumā un sargā savu medījumu, kas bieži ir apslēpts zem sūnām vai zariem. Dažreiz arī daļēji iemērkts purvā, un tomēr labi jūtams jau pa gabalu."
Kā aizsargāties no iespējamā lāča uzbrukuma?
"Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem. Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," uzsver “medibam.lv”.