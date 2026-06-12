Vairāk nekā 30 Latvijas uzņēmumu dosies uz Eiropas nozīmīgāko aizsardzības tehnoloģiju izstādi EUROSATORY 2026
Pirmdien, 15. jūnijā Parīzē sāksies viena no pasaulē nozīmīgākajām aizsardzības, drošības un divējādā pielietojuma tehnoloģiju izstādēm – EUROSATORY 2026. Tā pulcēs vairāk nekā 2100 uzņēmumu no 65 valstīm, vairāk nekā 120 000 nozares profesionāļu, bruņoto spēku pārstāvju, valdību amatpersonu, investoru un starptautisko organizāciju ekspertu.
Šogad izstādē Latviju pārstāvēs 36 aizsardzības un drošības tehnoloģiju uzņēmumi, nozares organizācijas un valsts institūcijas, kas veido līdz šim plašāko Latvijas pārstāvniecību EUROSATORY vēsturē un apliecina Latvijas aizsardzības tehnoloģiju nozares spēju konkurēt starptautiskā līmenī.
Latvijas kopējo ekspozīciju EUROSATORY 2026 veidos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija).
EUROSATORY jau kopš 1967. gada ir viena no ietekmīgākajām aizsardzības un drošības industrijas platformām pasaulē. Šī gada izstāde notiek laikā, kad Eiropas Savienība un NATO valstis būtiski palielina investīcijas aizsardzības spēju stiprināšanā, militārās rūpniecības attīstībā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā. Tieši šobrīd veidojas jaunas piegāžu ķēdes, rūpnieciskās partnerības un inovāciju ekosistēmas, kas noteiks Eiropas aizsardzības industrijas attīstību nākamajā desmitgadē
Izstāde aptver sauszemes, gaisa, jūras, kosmosa, kiberdrošības un krīžu pārvaldības tehnoloģijas. Tās programmā paredzētas vairāk nekā 100 augsta līmeņa diskusijas un ekspertu paneļi, savukārt dalībnieki prezentēs vairāk nekā 500 jaunus produktus un tehnoloģiskos risinājumus. Starp šī gada centrālajām tēmām būs mākslīgais intelekts, dronu un pretdronu tehnoloģijas, autonomās sistēmas, militārā mobilitāte, kritiskās infrastruktūras aizsardzība, kiberdrošība un Eiropas aizsardzības industrijas spēju stiprināšana.
Šogad Latvija EUROSATORY būs pārstāvēta ar līdz šim plašāko aizsardzības un drošības tehnoloģiju uzņēmumu delegāciju. Latvijas nacionālajā paviljonā un individuālajos stendos savus risinājumus demonstrēs uzņēmumi un organizācijas, kas pārstāv strauji augošās divējādā pielietojuma tehnoloģiju jomas – no bezpilota sistēmām, mākslīgā intelekta un militārajiem sakariem līdz munīcijas ražošanai, robotikai, enerģētikas risinājumiem un kritiskās infrastruktūras aizsardzībai.
DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle:
“Kopš 2018. gada esam daļa no Eurosatory – vienas no nozīmīgākajām aizsardzības un drošības nozares izstādēm Eiropā. Dalība tajā apliecina Latvijas uzņēmumu ieguldījumu Eiropas stratēģiskajā autonomijā. DAIF Latvija kopā ar uzņēmējiem un pētniecības iestādēm strādā Eiropas Savienības aizsardzības spēju attīstības prioritāšu īstenošanā.
Latvijas paviljona dalībnieku uzmanības centrā ir karavīrs. Mūsu uzdevums ir nodrošināt karavīru un drošības dienestu darbinieku veiktspēju, sniedzot tiem nepieciešamo aprīkojumu un atbalstu. Tāpēc arī šogad Latvijas uzņēmumi Eurosatory izstādē prezentēs risinājumus individuālajam ekipējumam, dažādas dronu sistēmas un citus produktus, kas palīdz nodrošināt karavīram priekšrocības un efektīvāk izpildīt uzticētos uzdevumus.
Vienlaikus dalība Eurosatory ir unikāla iespēja stiprināt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, bruņoto spēku pārstāvjiem un federācijas asociētajiem biedriem. Tā ļauj veidot jaunas partnerības, attīstīt kopīgus projektus un veicināt Latvijas aizsardzības industrijas starptautisko izaugsmi.”
Latvijas uzņēmumi arvien biežāk iesaistās NATO un Eiropas aizsardzības industrijas piegāžu ķēdēs. Vairāku Latvijas uzņēmumu izstrādātās tehnoloģijas jau šobrīd tiek izmantotas Ukrainas atbalstam un NATO spēju stiprināšanai, apliecinot Latvijas kompetenci strauji augošajās aizsardzības un drošības tehnoloģiju jomās.
Dalība EUROSATORY Latvijas uzņēmumiem nozīmē daudz vairāk nekā klātbūtni izstādē – tā ir iespēja veidot jaunus eksporta darījumus, piesaistīt investīcijas, nostiprināt starptautiskas partnerības un paplašināt savu klātbūtni strauji augošajā Eiropas aizsardzības tehnoloģiju tirgū. Pieaugot investīcijām aizsardzībā un drošībā, Latvijas uzņēmumiem paveras iespējas palielināt ražošanas apjomus, radīt augsti kvalificētas darbavietas un stiprināt Latvijas ekonomikas konkurētspēju.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere:
“Divējādā pielietojuma tehnoloģijas ir viena no straujāk augošajām augsto tehnoloģiju nozarēm Eiropā, un tieši šobrīd veidojas jaunas tehnoloģiju un industriālās sadarbības ķēdes, kas noteiks nozares attīstību nākamajā desmitgadē. Latvijas uzņēmumu klātbūtne EUROSATORY 2026 apliecina to spēju konkurēt starptautiskā līmenī un kļūt par nozīmīgiem partneriem Eiropas aizsardzības un drošības tehnoloģiju ekosistēmā. Pieaugošā interese par Latvijas uzņēmumu kompetencēm apliecina, ka mūsu uzņēmumi spēj piedāvāt risinājumus, kas ir pieprasīti gan Eiropas, gan NATO sabiedroto tirgos. EUROSATORY ir vieta, kur šīs iespējas pārtop konkrētās partnerībās, eksporta līgumos un investīcijās.”
EUROSATORY 2026 pirmajā dienā paredzēta izstādes oficiālā atklāšana un Latvijas nacionālā paviljona atklāšanas pasākums. Izstādes laikā notiks arī Baltijas valstu kopīgais tīklošanās pasākums, kas pulcēs uzņēmumus, valsts institūcijas un starptautiskos sadarbības partnerus, stiprinot Baltijas aizsardzības industrijas starptautisko atpazīstamību un veicinot jaunu sadarbības projektu veidošanos.
Šī gada EUROSATORY darba kārtībā īpaša uzmanība tiks pievērsta mākslīgā intelekta risinājumiem, dronu un pretdronu tehnoloģijām, autonomajām sistēmām, militārajai mobilitātei, kiberdrošībai, kritiskās infrastruktūras aizsardzībai un aizsardzības ražošanas jaudu attīstībai. Starp centrālajām diskusiju tēmām būs Ukrainas kara mācības, Eiropas aizsardzības industrijas noturība, NATO spēju attīstība un nākotnes kaujas lauka tehnoloģijas.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis:
“Šis ir vēsturiski lielākais Latvijas paviljons, kas spilgti apliecina mūsu aizsardzības industrijas izaugsmi, inovāciju potenciālu un starptautisko konkurētspēju. Latvijas uzņēmumi piedāvā augstas pievienotās vērtības risinājumus, kas ir izšķiroši mūsdienu drošības videi. Tādējādi mēs ne tikai stiprinām valsts ekonomiku un eksportspēju, bet arī sniedzam būtisku ieguldījumu Eiropas un NATO kolektīvajā drošībā.”
Latvijas uzņēmumi EUROSATORY prezentēs gan kaujas apstākļos pārbaudītus risinājumus, gan jaunas paaudzes tehnoloģijas, kas izstrādātas NATO un Eiropas Savienības vajadzībām. Latvijas delegācijā pārstāvētas kompetences bezpilota sistēmu, munīcijas, robotikas, militāro sakaru, mākslīgā intelekta, kritiskās infrastruktūras aizsardzības, militārās medicīnas, autonomo platformu, enerģētikas un citās aizsardzības un drošības tehnoloģiju jomās.
Par Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju (DAIF Latvija):
Drošības un aizsardzības industriju federācija Latvijā (DAIF Latvija) ir vadošā Latvijas aizsardzības un drošības nozares organizācija, kas pārstāv uzņēmumus, pētniecības organizācijas un izglītības iestādes nacionālā un starptautiskā līmenī. Federācija veicina Latvijas uzņēmumu iesaisti NATO, Eiropas Savienības un starptautiskajās piegāžu ķēdēs, sekmē inovāciju attīstību un pārstāv nozares intereses sadarbībā ar valsts institūcijām un starptautiskajiem partneriem.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA):
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.
Latvijas kopējo ekspozīciju EUROSATORY 2026 veidos LIAA organizētais nacionālais paviljons un DAIF Latvija organizētā nozares uzņēmumu ekspozīcija. Dalību Latvijas nacionālajā paviljonā LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.