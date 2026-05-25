Rumānijā lācis šiverē pa viesnīcu. VIDEO
Populārā Rumānijas kūrorta Pojanas-Brašovas viesnīcas darbiniekus šokējis lācis, kurš pa nakti pamanījies iekļūt telpās un tur pašiverēt.
Plēsoņa pagājušo piektdien ap pusnakti uzlauzis durvis un iekļuvis viesnīcā. Satrauktie darbinieki izsaukuši likumsargus, taču viņu ierašanās brīdī ciemiņš jau bija devies savās gaitās. Par laimi, incidentā neviens necieta. Viesnīcas personāls norādījis, ka sastapšanās ar lāčiem šajā reģionā jau kļuvusi par bīstamu ikdienu, vēsta “romania-insider.com”.
“World Wildlife Fund Romania” eksperts Kristians Remuss Paps intervijā “Stirile ProTV” skaidroja, ka šāda lāču uzvedība saistīta ar to, ka viņi ir pieraduši pie tā, ka cilvēku tuvumā var viegli iegūt ēdamo. “Lācis ir gudrs dzīvnieks, un, tiklīdz tas pierod pie pārtikas, ko viegli iegūt cilvēku tuvumā, tas turpinās atgriezties, kamēr vien būs tāda iespēja un to pievilinās barības avots. Diemžēl runa nav tikai par šo konkrēto lāci, bet par vairākiem lāčiem, kas arvien biežāk ienāk apdzīvotās vietās,” viņš sacīja.
Speciālisti norāda, ka lāči kļuvuši arvien pārdrošāki jo īpaši tādēļ, ka atkritumu tvertnes nav pienācīgi noslēgtas.
Pētījumi liecina, ka Rumānijā dzīvo vislielākais brūno lāču skaits Eiropas Savienībā. Rumānijas Vides ministrijas 2025. gada aprīļa pētījuma provizoriskie rezultāti norāda, ka tur dzīvo no 10 419 līdz 12 770 brūnajiem lāčiem.
Rumānijas kalnu reģionos lāču var sastapt samērā bieži, jo īpaši tāpēc, ka dzīvnieki pieraduši pie viņus barojošajiem tūristiem, kuri ignorē varas iestāžu aicinājumus izvairīties no jebkāda kontakta ar savvaļas dzīvniekiem un neņem vērā pat draudošo sodu. Ziņots par plēsoņu sakropļotiem un pat nogalinātajiem tūristiem, kuri mēģinājuši viņu fotografēt vai barot.
Pagājušajā vasarā plašu rezonansi izraisīja itāļu tūrista saplosīšana Karpatu kalnos. Dienu pirms traģēdijas viņš publicēja savā “Facebook” kontā selfiju ar lācēnu un nofilmēja pavisam tuvu pienākušo lāceni. “Skat, lācis!” publicētajā video izsaucās 49 gadus vecais itāļu motociklists. “Cik skaists. Viņš nāk pie manis.” Pirms uzbrukuma viņš bija apstājies pie zīmes, kurā norādīts aizliegums barot lāčus, taču bezrūpīgajam tūristam tas nešķita svarīgs. Zemāk var noskatīties reportāžu par itāļa vieglprātības izraisīto traģēdiju, kurā dzīvību zaudēja ne tikai viņš pats, bet arī lācēni palika bez mammas, tā kā viņu nošāva.
Tā kā brūnie lāči dzīvo arī Latvijā un pastāv teorētiska iespēja to satikt dabā, vietnē "medibam.lv" ir publicēti noderīgi padomi, kā rīkoties, nonākot saskarē ar šo mūsu mežu lielāko plēsoņu.
Kā atpazīt lāča migas vietu?
"Tā kā lāči var izvēlēties ļoti dažādas vietas ziemas guļai, tās identificēt ne vienmēr ir viegli. Tomēr ir dažas pazīmes, kas var liecināt par lāča klātbūtni:
– Liela ieeja zemē, starp koku saknēm vai krūmu aizsegā, bieži vien daļēji pārklāta ar sniegu.
– Izrakumi un skrāpējumi zemes virsmā ap migas vietu.
– Mati un gultas materiālu klātbūtne, jo lāči izklāj savas migas ar lapām, sūnām un saviem matu kušķiem.
– Lāča pēdu nospiedumi apkārt migai pirms pirmā sniega.
Nav ieteicams apzināti meklēt lāču migas, jo iztraucēts lācis var kļūt bīstams."
Ko darīt, ja nonāc lāča migas tuvumā?
"Ja pamanāt iespējamu lāča migas vietu, vislabāk ir saglabāt mieru un izvairīties no traucēšanas.
– Netuvojieties migai un nemēģiniet tajā ieskatīties, jo lācis var justies apdraudēts un uzbrukt.
– Klusām atkāpieties pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt – straujas kustības vai skaļš troksnis var izraisīt lāča agresiju.
– Neizpaudiet lāča migas atrašanās vietu sociālajos medijos, lai nepieļautu ziņkārīgu cilvēku pieplūdumu.
– Ja ziemā sastopat nomodā esošu lāci, tas var nozīmēt, ka tas ir iztraucēts vai izsalcis, tāpēc mierīgi atkāpieties un ziņojiet atbildīgajām instancēm. Latvijā informācija jāsniedz Valsts meža dienestam, kā arī lietotnē Mednis par lielo plēsēju novērojumiem."
Ja lācis ir sastapts
"Nebaro lāci! Ja lācis pierod pie cilvēka kā pārtikas devēja, tas zaudē dabiskās bailes. Neatstāj pārtikas atliekas pie mājas, vasarnīcas vai telšu vietas. Nekādā gadījumā neatstāj pārtiku ārā pa nakti.
Lācis labi dzird – radi troksni! Pārvietojoties dabā, ik pa laikam radi skaņas vai klaudzini kādu priekšmetu. Tas dos lāčiem iespēju attālināties. Kāp sausām zariem – lācis šo signālu sapratīs un nemēģinās tuvoties.
Ja ieraugi lāča mazuļus, nekavējoties atkāpies! Ja nejauši nonāc starp lāceni un viņas mazuļiem, tu esi nopietnās briesmās. Neej tuvāk! Lēnām atkāpies tajā pašā virzienā, no kura nāci, jo lācene var tūlītēji uzbrukt, lai aizsargātu savus mazuļus.
Ja atrodi lāča nomedītu dzīvnieku, ej prom! Parasti lācis atrodas tuvumā un sargā savu medījumu, kas bieži ir apslēpts zem sūnām vai zariem. Dažreiz arī daļēji iemērkts purvā, un tomēr labi jūtams jau pa gabalu."
Kā aizsargāties no iespējamā lāča uzbrukuma?
"Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem. Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," uzsver “medibam.lv”.