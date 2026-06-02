Pēc Jēkabpils incidenta lācis manīts arī Kokneses apkārtnē; dienesti aicina saglabāt mieru
Aizvadītajās dienās pašvaldības un valsts dienesti saņēmuši ziņas par lāci Kokneses apkārtnē, informēja Aizkraukles novada pašvaldībā.
Ņemot vērā, ka Kokneses apkārtnē manīts lācis, pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to un neprovocēt - tas apdraud gan cilvēkus, gan pašu lāci.
"Ja redzat lāci, nekavējoties meklējiet drošu vietu un zvaniet policijai," mudina pašvaldība.
Savukārt jaunākās ziņas no iedzīvotājiem liecina, ka dzīvnieks manīts arī Staburaga pusē.
Valsts un pašvaldības policija ir informēta par dzīvnieka klātbūtni.
Kā informēja Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) komunikācijas pārstāve Ilze Reinika, DAP vērtējumā šādu sugu klātbūtne dabā un pilsētvidē pati par sevi neesot uzskatāma par tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai.
Situācijas, kurās konstatējams tiešs un tūlītējs apdraudējums cilvēka veselībai un dzīvībai, tiek vērtētas atsevišķi un paredz iespēju DAP nekavējoties rīkoties un problemātiskos dzīvniekus likvidēt, klāstīja DAP pārstāve. Par šādiem gadījumiem gan vēl būtu jāziņo DAP, "rakstot uz e-pastu", kas tad attiecīgi pieņemtu lēmumu.
DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode uzskata, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu neradot lāči, bet gan cilvēku rīcība, sastopoties ar lāci. "To spilgti ilustrē situācija Jēkabpilī, kur dienas gaišajā laikā pilsētvidē ieklīda lācis. Cilvēki primāri nevis informēja pašvaldību, bet dzenāja lāci ar automašīnām, skrēja pat pakaļ un filmēja, tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamas situācijas, jo stresa apstākļos lācis var uzbrukt," neapmierināta ir Strode.
Viņa iesaka, ka, sastopoties ar lāci, iedzīvotājiem vajagot saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram, provocējot - dzenājot to ar automašīnu, skaļi signalizējot, biedējot ar suņiem, skrienot pakaļ vai aizšķērsojot tam ceļu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu.
Lācis pilsētā visbiežāk nonāk, klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts vai vēloties uzbrukt cilvēkiem. DAP atgādina, ka situācijās, kad lācis vai kāds cits liels savvaļas dzīvnieks ir nonācis pilsētvidē, primāri ir jāsazinās ar vietējo pašvaldību un DAP, ļaujot speciālistiem koordinēt situāciju un "izvadīt" dzīvnieku no pilsētas ātrāk.
Strode spriež, ka, pieaugot lāču skaitam, situācijas, kad nejauši kāds dzīvnieks iekļūst pilsētās, var kļūt biežākas. Tāpēc DAP aicina domāt par cilvēku preventīvām darbībām. Daļēji pieradinātu dzīvnieku palaišana savvaļā, brīvi pieejami pārtikas atkritumi vai mājdzīvnieku barība esot daži no biežākajiem iemesliem, kādēļ savvaļas dzīvnieki - eži, lapsas un arī lāči - var uzturēties apdzīvotās vietās. Ja savvaļas dzīvniekiem tiekot liegta brīvi pieejama pārtika, tie meklēšot citas barošanās vietas.