Zīdainim iepūš sejā piparu gāzi: Rīgas autobusā uzliesmojis dāmu konflikts
Kāda sieviete dalījusies ar nepatīkamu gadījumu Rīgas sabiedriskajā transportā, kas izvērties piparu gāzes pūšanā zīdaiņa virzienā, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".
Divu bērnu māmiņa Samanta raidījumam pastāstīja, ka kādā sestdienas pēcpusdienā bija devusies pastaigā pa Rīgas centru kopā ar savu sešus mēnešus veco dēlu Robertu un savu mammu. Kad visi bijuši saguruši, nolēmuši sēsties autobusā un doties mājup. Autobusā viņai radies konflikts ar kādu sievieti.
Viņa stāstīja, ka kāpjot autobusā, ar bērnu ratiem nejauši uzgrūdusies citas pasažieres mazdēlam. Sieviete sākusi bļaut un rupji apsaukāt Samantas bērnu. Autobusam tuvojoties Abrenes ielas pieturai, dusmīgā pasažiere esot devusies Samantas ģimenes virzienā, bet pēc izkāpšanas izsmidzinājusi piparu gāzi Samantas, viņas mammas un zīdaiņa virzienā, trāpot tieši bērnam acīs. "Viņa vērsa tieši piparu gāzi pret mazu bērnu un arī draudēja viņu nogalināt, un tādā veidā viņa gandrīz zīdainim izdarīja tā, ka viņš zaudēja redzi," sacīja Samanta, cerot, ka vaininieci izdosies atrast. "Nākamreiz viņa varētu sviest, piemēram, ar nazi!" Pēc izskata nekas neliecināja par šādu iespēju, sieviete izskatījusies "zolīda, neizskatījās ne dzērusi, ne narkotiskā iespaidā, bet nevar zināt, kā cilvēks ir iekšēji".
Uz pārmetumu, kāpēc konfliktā nav iejaucies autobusa šoferis, Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane paskaidroja, ka ne vienmēr šoferi var pamanīt, kas notiek autobusā, tieši tā arī bijis šajā gadījumā.
Konfliktā iesaistītā cita pasažiere vērsusies raidījumā "Bez Tabu", apgalvojot kaut ko pilnīgi citu, apsūdzot tieši Samantu bērna lamāšanā un citā agresijā, kamēr pati "tikai teikusi kaut ko pretī". Samanta arī vainota viņas izgrūšanā no autobusa, bet par gāzes uzpūšanu apgalvojusi, ka "es neko uz nekādu bērnu, bērnam nav sakara, man trāpīja vairāk un manam mazbērnam, jo nebija vaļā tas baloniņš. Tā nebija piparu gāze, tas bija vienkārši šļāciens, ar acīm redzēju, ka nokrita tas šļāciens uz trepēm."
"Bez tabu" vēsta, ka Samanta un konfliktā iesaistītā persona ir uzrakstījušas iesniegumus Valsts policijā un sākta izmeklēšana.