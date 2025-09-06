VIDEO: Sedas purvā iemūžināts liels lācis - sociālos tīklus pāršalc sajūsma un bažas
Augusta izskaņā Sedas purvā izdevies iemūžināt iespaidīgu skatu – pa purvaino ainavu nesteidzīgi pārvietojās liels brūnais lācis.
Video publicēts sociālajā tīklā “Facebook”, kur tas īsā laikā guvis plašu ievērību. Komentētāji dalījušies gan sajūsmā, gan bažās: “Tādu milzeni satikt – infarkts garantēts”, “Diez kas nebūtu ķepaini sastapt mežā”, “Sēņot nav droši”, “Kāds skaistulis!”.
Pēdējos gados Latvijā regulāri tiek ziņots par lāču novērojumiem dažādos reģionos – īpaši Vidzemē un Ziemeļlatgalē. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti iepriekš norādījuši, ka lāču skaits Latvijā lēnām pieaug, un to pārvietošanās kļūst aktīvāka. Lai arī lācis parasti izvairās no cilvēka, satikšanās ar to var būt bīstama, īpaši, ja dzīvnieks ir pārsteigts vai jūtas apdraudēts.
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka, dodoties sēņot vai ogot, nevajadzētu doties dziļi mežā vienatnē, kā arī vēlams padarīt savu klātbūtni dzirdamu – sarunājoties vai izdodot skaņas. Svarīgi arī neatstāt pārtikas atkritumus, kas varētu piesaistīt dzīvnieku.