Markus Riva derībās zaudējis matus. Vainīgi hokejisti
Mūziķis un TV personība Markus Riva pārsteidzis ar krasām tēla pārmaiņām – viņš atvadījies no matiem. Šāds lēmums pieņemts pēc piedzīvojuma Nepālas Himalajos, filmējot raidījuma "Ārpus zonas" jauno sezonu, atklāj mākslinieks.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Markus bija viens no dalībniekiem, kurš kopā ar Kristīni Garklāvu un citiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem devās uz Everesta bāzes nometni Nepālā. Tieši šī ceļojuma laikā viņš izlēma veikt ilgi lolotas pārmaiņas. “Jau kādu laiku man bija doma, ka, tuvojoties vasarai, gribas atbrīvoties no vecās enerģijas un nodzīt matus. Arī iepriekš dzīvē esmu to darījis, tāpēc šķita simboliski šo soli spert pēc Himalaju piedzīvojuma,” stāsta Markus.
Lai gan sākotnēji doma bijusi matus noskūt kalnos, tas noticis pēc filmēšanas noslēguma Nepālas galvaspilsētā Katmandu. “Kad atgriezāmies Katmandu, sapratu, ka ir īstais laiks. Iegāju vietējā bārberšopā un nodzinu matus,” atklāj mūziķis. Interesanti, ka pirms tam viņš ar ceļabiedriem jokojis – ja Latvijas hokeja izlase uzvarēs Vāciju, viņš šķirsies no matiem. “To pateicu pa jokam, bet Latvija uzvarēja. Pēc tam kolēģi man atgādināja par solījumu, un beigās tas tiešām notika. Viņu reakcijas iemūžinājām video, kas sociālajos tīklos cilvēkiem ļoti patika,” saka Riva.
Aktīvs dzīvesveids joprojām ir viena no Markus ikdienas prioritātēm. Gatavojoties ekspedīcijai Himalajos, visi dalībnieki nopietni trenējās, bet arī pēc ceļojuma viņš nav samazinājis slodzi. “Turpinu trenēties gandrīz katru dienu – "CrossFit" (fitnesa režīms, kura pamatā ir daudzveidīgas un regulāri mainīgas funkcionālās kustības), skriešana, spēka vingrinājumi. Sports man ir neatņemama dzīves sastāvdaļa,” stāsta Riva. Nedēļas laikā viņš sporta zāli apmeklē sešas līdz septiņas reizes, uzsverot, ka regulāras fiziskās aktivitātes palīdz uzturēt gan labu formu, gan pašsajūtu. “Man šķiet svarīgi atrast tādu sporta veidu, kas patiešām patīk. Tad ir vieglāk saglabāt motivāciju un kustēties regulāri,” sapratis Markus Riva. Aktīvais dzīvesveids veicina arī radošumu – jūnijā no mūziķa esot gaidāmi muzikāli jaunumi.