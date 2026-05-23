VIDEO: “Motors izslēdzās, un tas pikēja lejā!” Aculiecinieks stāsta par drona nogāšanos Drīdža ezerā
Pirmais, kurš sestdienas rītā Drīdža ezerā Krāslavas novadā pamanīja Latvijas teritorijā ielidojušo dronu, bija makšķernieks Vadims Stepanovs. Viņš uz ezera atradās neilgi pirms pulksten astoņiem. Sākumā vīrietis domāja, ka virs viņa galvas pārlido lidmašīna, jo nekāds šūnu apraides brīdinājums par iespējamu apdraudējumu nebija saņemts. Taču jau pēc neilga brīža viņš saprata — debesīs redzamais objekts ir kas pavisam cits.
"Bija tāda mopēda skaņa. Drons palidoja garām, tad pagriezās atpakaļ, un kad viņš lidoja pāri salai - izslēdzās motors un tas pikēja lejā, tieši ūdenī un uzsprāga," stāsta Vadims. Tieši viņš paziņoja policijai par nokritušo dronu. Bet aptuveni pusstundas laikā notikuma vietā ieradās operatīvie dienesti.
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba pārstāvis pulkvedis Māris Tūtins skaidro, ka šoreiz iedzīvotāji netika brīdināti ar šūnu apraides sistēmas palīdzību, jo sensoru rīcībā neesot bijis pietiekami daudz informācijas, lai ar lielu pārliecību identificētu objektu kā dronu. “Mums bija nepietiekama informācija, lai ar lielu pārliecību pieņemtu lēmumu, ka tas tiešām ir drons, nevis kas cits,” norādīja Tūtins.
Pulkvedis arī atzina, ka drona uzvedība liecinājusi par iespējamiem tehniskiem bojājumiem vai elektroniskās ietekmes sekām. Pēc viņa teiktā, lidaparāts pirms nokrišanas pārvietojies haotiski, kas varētu būt saistīts ar Krievijas izmantoto elektromagnētiskās cīņas aprīkojumu un navigācijas traucējumiem. “Rīki bija tik tālu sabojājušies, ka drons jau lidoja haotiski un beigās vienkārši sāka riņķot, līdz nokrita,” skaidroja Tūtins.
Tomēr incidents daudzus vietējos iedzīvotājus darījis raižpilnus. "Man ir bail, ka varētu pilsētā iekrist," par dronu incidentu pauž vietējais iedzīvotājs Ilmārs. "Cerams, ka nekas te nesāksies," norāda Artūrs. Bet Vadims piebilst, ka ja jau drons lidoja gar ezeru, tas var lidot arī visur kur citur. "Nekur jau nepaslēpsies,” secina Vadims.
Drīdža ezers ir dziļākais ezers ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā, tādēļ drona atlūzu meklēšana var būt sarežģīta. Dienesti jau izņēmuši vairākas ūdens virspusē peldošās detaļas, taču darbi joprojām turpinās. “Bezmotora gaisa kuģa daļas, kas peldēja ūdens virspusē, ir apskatītas un izņemtas. Patlaban darbi turpinās,” informē Tūtins. Ezers pašlaik tiek apsekots, lai pārliecinātos par tā drošību turpmākai izmantošanai. Notikuma vieta joprojām ir norobežota, un iedzīvotāji aicināti tai netuvoties. Tikmēr Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu par noziegumu pret valsti.