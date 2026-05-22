Politiķi sarunas par valdības deklarāciju sola turpināt arī brīvdienās
Jaunās valdības veidošanas sarunās panākts progress, iezīmējot galvenos virzienus topošajai koalīcijas deklarācijai, taču darbs pie tās satura turpināsies arī gaidāmajās brīvdienās, pavēstīja sarunās iesaistītie politiķi, akcentējot, ka oficiālas sarunas par ministriju sadalījumu vēl neesot.
Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētājs, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sacīja, ka līdz šim noticis intensīvs darbs pie deklarācijas, soli pa solim izskatot svarīgākās jomas. "Ir iezīmēti pamata virzieni visām partijām, un šobrīd ejam cauri konkrētiem jautājumiem," viņš uzsvēra, piebilstot, ka diskusijas turpināsies arī turpmāk, tostarp brīvdienās.
Starp apspriestajām tēmām ir bāzes pensiju ieviešana, lauksaimnieku tiešmaksājumi, ekonomikas attīstība, cilvēkkapitāla stiprināšana un īpaši - reģionālā attīstība. Valainis akcentēja, ka ZZS skatījumā reģioni ir viena no centrālajām prioritātēm, tādēļ būtiski vienoties par konkrētiem risinājumiem.
Vienlaikus turpinās diskusijas par uzņēmējdarbības vidi, tostarp birokrātijas mazināšanu, kā arī par secīgu politiku lauksaimniecības nozarē. Katra partija ir iesniegusi savu redzējumu, un nākamais solis būs vienošanās par kopīgu rīcības plānu.
Arī "Jaunās vienotības" (JV) politiķe Zanda Kalniņa-Lukaševica apliecināja, ka darbs notiek vairākās sesijās un aptver plašu jautājumu loku - no ekonomikas līdz kultūras un izglītības politikai. Vienlaikus viņa norādīja, ka sarunas vēl turpinās par budžeta un finanšu politiku, kā arī par imigrācijas regulējumu, akcentējot nepieciešamību pēc stingrākiem ierobežojumiem.
Diskusijās jau panākta sapratne par vairākiem drošības, tieslietu un ekonomikas jautājumiem, tostarp par cīņas pastiprināšanu pret karteļiem un mākslīgā intelekta attīstību. Tomēr atsevišķās jomās, piemēram, veselības aprūpē, vēl nepieciešami papildu precizējumi.
Nacionālās apvienības (NA) līdere Ilze Indriksone uzsvēra drošības, demogrāfijas un ģimenes atbalsta politikas nozīmi, vienlaikus norādot, ka iespējamie papildu budžeta līdzekļi būtu novirzāmi gan veselībai, gan dzimstības veicināšanai.
Neraugoties uz progresu deklarācijas satura izstrādē, vienošanās par ministriju sadalījumu joprojām nav panākta. Politiķi atturas komentēt publiskajā telpā izskanējušās versijas, uzsverot, ka tās ir priekšlaicīgas un neatspoguļo faktiskos sarunu rezultātus.
Kā ziņots, sarunu mērķis ir līdz 25. maijam panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Valdību pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) demisijas iecerēts veidot Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) vadībā, sadarbojoties "Apvienotajam sarakstam", Nacionālajai apvienībai, Zaļo un zemnieku savienībai un "Jaunajai vienotībai".