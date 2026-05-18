Kulbergs: četras partijas runās par valdības izveidi bez "Progresīvajiem"
"Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) sarunās par jaunas valdības izveidi vienojušies otrdien uz sarunām aicināt "Jauno vienotību" (JV), pirmdien pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). Ņemot vērā NA iebildumus sadarboties ar "Progresīvajiem", sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā.
AS gaida apstiprinājumu no JV par ierašanos uz tikšanos. Sākumā iecerēts, ka tiksies AS un JV, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā.
Jau ziņots, ka AS sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi NA turpināja uzstāt uz nesadarbošanos ar "Progresīvajiem".
AS politiķis Kulbergs, kuram Valsts prezidents uzticējis mēģināt izveidot jauno valdību, iepriekš visas partijas bija aicinājis nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan AS un NA, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī JV, ZZS un "Progresīvie".
JV iepriekš paudusi, ka ir gatava cieņpilnai sarunai ar Kulbergu. Partijā uzsvēra, ka tā sagaida kandidāta redzējumu par prioritātēm un darāmajiem darbiem, kā arī iespējām cieņpilnai sadarbībai.
"Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban pats svarīgākais ir izveidot rīcībspējīgu koalīciju, kas ir pēc iespējas plaša. "Progresīvo" ieskatā šo koalīciju vajadzētu veidot AS, NA, JV, ZZS un "Progresīvajiem".
Maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.