"Nevaru aizmirst par Latviju!": demisionējusī premjere Siliņa pieļauj iespēju strādāt Kulberga valdībā
Šomēnes par demisiju paziņojusī premjerministre Evika Siliņa (JV) apsver iespēju strādāt sava pēcteča Andra Kulberga (AS) valdībā. Par to Siliņa paziņoja TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”.
Tas bija emocionāli smags lēmums, kas jāpieņem īsā laikā, runājot par savu demisiju, stāstīja Siliņa. Viņa uzsvēra, ka ir sociāli aktīvs cilvēks, pieļauj, ka atgriezīsies advokāta darbā un, visticamāk, darbosies arī politikā. “Es jau nevaru aizmirst par Latviju… Es to nevaru izdarīt…”
Atceroties dienu, kad ministru prezidente Evika Siliņa paziņoja par demisiju, viņa atzīst, ka piedzīvojusi ļoti emocionālu brīdi. Savā runā premjere todien teica: “Es nepadodos un es neaizeju.” Uz jautājumu, kā viņa šodien komentētu šos vārdus, Siliņa skaidroja: “Es vienmēr domāšu par cilvēkiem. Pirms darba politikā biju advokāte, un man bija daudz lietu, kad bija jāaizstāv sievietes, kuras bija vardarbīgās attiecībās… Es to turpināšu darīt, būšu es politikā vai nē. Es esmu sociāli aktīvs cilvēks.” Siliņa arī atzīst, ka izjutusi attieksmes maiņu pret sevi. “Viena lieta ir, kad esi premjers un otra lieta, kad esi aizejošais.”
Ar savu gūto pieredzi viņa ir gatava, ja nepieciešams, dalīties arī ar jauno valdību vai koalīciju un smaidot piebilst, ka tagad gan visām partijām, kuras skaļi kritizēja “Jauno Vienotību” un Eviku Siliņu kā premjeri, tagad būs jāpārzīmē plakāti. “Tagad būs jāstrādā. Redzēsim, kā viņiem veiksies, būs vien jāstrādā kopā! Nāciet ar mums tagad strādājiet un parādiet, ko varat! Darbs valdībā nemaz nav tik vienkāršs.” Vai viņa sevi redz Kulberga valdībā? “Ja viņš mani aicinātu, es noteikti apsvērtu šādu iespēju. Protams, ka ministru prezidentam ir liels kontaktu skaits starptautiski, ko nevar piecu mēnešu laikā izveidot. Un es vienmēr esmu teikusi, ka nav jau stāsts tikai par partijām. Svarīgi, ko mēs drošības jomā varam izdarīt. “Es nevaru aizmirst par Latviju… Es vienkārši to nevaru izdarīt…”
Siliņa, kas premjeres amatu ieņēma kopš 2023. gada 15. septembra, demisionēja 14. maijā uz vairāku skandālu fonu saistībā ar valdošajā koalīcijā ietilpstošajiem ministriem. Vispirms "Progresīvo" pārstāvētais aizsardzības ministrs Andris Sprūds pēc saņemtās kritikas par nesenajiem dronu lidojumiem Latvijas teritorijā 10. maija vakarā bija sasaucis preses konferenci, lai paziņotu par demisiju, bet dažas minūtes pirms tam Siliņa mikroblogošanas vietnē "X" paziņoja, ka Sprūds ir zaudējis viņas un sabiedrības uzticību, tāpēc nolēmusi pieprasīt ministra demisiju, izpelnoties "Progresīvo" dusmas. Pēc tam parādījās ziņa, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) tā dēvētajā "kokrūpnieku lietā", un premjere publiski apgalvoja, ka viņu atstādinājusi vēl pirms savas demisijas, tomēr notikumu hronoloģija atklāja ainu, kas nesakrita ar premjeres teikto.
Pēc Siliņas demisijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības veidošanu uzticēja "Apvienotā saraksta" pārstāvim Andrim Kulbergam.