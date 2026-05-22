ULEB Eirolīgas finālā - "Real" pret "Olympiacos"
Spānijas basketbola komanda Madrides "Real" piektdien Atēnās nodrošināja vietu ULEB Eirolīgas finālā, kur tās pretiniece būs Pirejas "Olympiacos". "Real" pusfinālā ar rezultātu 105:90 (26:28, 36:28, 24:17, 19:17) pārspēja "Valencia" vienību.
Madridiešiem ar 25 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Mario Hezonja, 17+7 šajos statistikas rādītājos bija Trejam Lailsam, 16+8 - Gabrielam Dekam, 15+8 - Andresam Felisam, bet Fakundo Kampaso guva astoņus punktus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles. Traumas dēļ maču nepabeidza Usmans Garuba.
Valensijas komandā 15 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Žanam Montero, 15 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Haime Pradija, tāpat 15 punkti bija Neitenam Reuversam.
"Real" sastāvā sezonas sākumā nepilnu minūti laukumā bija arī Gunārs Grīnvalds, kurš šobrīd ar Madrides kluba jauniešu komandu cīnās Jaunatnes Eirolīgas finālturnīrā.
Pirms tam Stambulas "Fenerbahce" bez Artūra Žagara pieteikumā ar rezultātu 61:79 (12:18, 12:15, 17:23, 20:23) zaudēja Pirejas "Olympiacos".
Svētdien fināls sāksies plkst. 21, bet bronzas medaļu mačs netiks šogad izspēlēts.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".