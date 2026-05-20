Rajevs, visticamāk, atbalstīs Kulberga valdību
Pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Igors Rajevs, visticamāk, balsošot par Andra Kulberga (AS) valdības apstiprināšanu.
Rajevs teica, ka simtprocentīgi to vēl nevarot apgalvot, taču, visticamāk, Kulberga valdību atbalstīšot. Vispirms gan esot jāsagaida, vai Kulbergam izdosies izveidot valdību.
Rajevs Saeimas kolēģi Kulbergu pazīstot diezgan sen, turklāt abi bija biedrības "Latvijas restarts" dibinātāji.
"Es viņu respektētu, viņam ir jaunas idejas. Es redzu, ka viņš ir viens no ļoti, ļoti nedaudziem cilvēkiem mūsu politikā, kuriem reāli rūp ekonomiskā attīstība. Jāsaprot, ka, ja nebūs naudas, par ko uzlabot drošību un aizsardzību, tad neko neuzlabosim. Ekonomiskā attīstība tagad ir vissvarīgākais," uzsvēra Rajevs.
Gadījumā, ja Kulbergs kļūs par valdības vadītāju un sekos piedāvājums par pievienošanos viņa komandai, Rajevs nenoliedza, ka šādu piedāvājumu izvērtēšot.
Rajevs gan patlaban nav izlēmis, vai startēt 15. Saeimas vēlēšanās. Viņš gan nenoliedza, ka esot kontakti ar dažādiem politiskiem spēkiem, taču nevienam patlaban nav dota pozitīva atbilde.
Jau ziņots, ka līdzšinējais Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rajevs iesniedzis atlūgumu, bet turpinās darboties kā Saeimas deputāts.
Šajā amatā viņš esot izmantojis "visas iespējas, lai kaut kādā veidā panāktu uzlabojumus drošības jomā", taču "tas viss nestrādāja kā es biju domājis", pauda Rajevs.
Lēmums nav saistīts ar Evikas Siliņas valdības demisiju un aiziešana no amata jau apsvērta kādu laiku iepriekš. Rajevs arī noliedza, ka viņam bijuši konflikti ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski (JV).
Rajevs bija parlamentārais sekretārs gan Kozlovska, gan iepriekšējā ministra Māra Kučinska laikā.
14. Saeimā viņš ievēlēts no "Apvienotā saraksta", taču patlaban ir pie frakcijām nepiederošs deputāts. Rajevs ir parlamenta Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas vadītājs.