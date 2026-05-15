"Politiskajiem spēkiem būs jāiziet no eiforijas, ka Siliņa ir gāzta" - Zatlers brīdina politiķus nesteigties ar uzvaras sajūtu
Līdz 15.Saeimas vēlēšanām atlicis pavisam neilgs laiks un nez vai jauna valdība tiks izveidota – tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” politisko situāciju valstī komentē bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Uz jautājumu, vai šābrīža situācija nozīmē “Jaunās Vienotības” politisku izgāšanos, Valdis Zatlers atbild ar “jā”un “nē”. “To mēs redzēsim rudenī pie vēlēšanu urnām, jo šāda situācija dod arī jaunu iespēju jaunai kvalitātei. Vai viņi to izdarīs, tas ir cits jautājums. Es nedomāju, ka tas ir pilnīgs fiasko un beigas.”
Zatlers spriež, ka ātra partijas izjukšana esot novērota tām partijām, kas nav balstītas ilglaicīgā ideoloģijā, bet “Jaunajai Vienotībai” šāda ideoloģija esot. “Politika ir iracionāla, nevar prasīt, lai visu racionāli atrisina,” tā Zalters un piebilst, ka viņu tagad uzjautrinot fakts, ka visi tie spēki, kas Siliņas valdīšanas laikā bija apvainojušies vai kašķējās, tagad esot gatavi būt pirmie.
“Ja skatāmies no teorijas viedokļa, tehniskā valdība nav neiespējama šajā laikā. Kāpēc? Mums ir viens mēnesis un diez vai jaunu valdību izveidos vienā mēnesī. Pēc tam Saeima aiziet vasaras pārtraukumā un tad nekas nenotiek. Kad atnāks atpakaļ, būs mēnesis līdz vēlēšanām un atkal nekas nenotiks.
Tāpēc principā politiskajiem spēkiem jānomierinās, jāiziet no šīs eiforijas, ka Siliņa ir gāzta un jāmēģina saprast, kā viņi aizvedīs savas partijas līdz vēlēšanām.”
Pilnu intervija ar Valdi Zatleru TV24 ēterā varēs skatīties šovakar pl 21:03.
Kā zināms, Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par turpmāko rīcību valdības krīzes apstākļos.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju un pirms tam no amata atbrīvoja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS).
Iepriekš "Progresīvie" aicināja prezidentu uzsākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, uzskatot, ka valdība ir zaudējusi rīcībspēju. Konflikti koalīcijā saasinājās pēc premjeres lēmuma pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju saistībā ar dronu incidentiem Latgalē.
Pašlaik iniciatīvu jaunas valdības veidošanai uzņēmušās Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un "Apvienotais saraksts", apsverot arī citu partneru iesaisti, tostarp "Jauno vienotību".