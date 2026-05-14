“Mums ir jāparāda “Progresīvo” bezatbildība,” ko Siliņa pateica savā dzēstajā uzrunā
Premjere Evika Siliņa pēc asajiem konfliktiem valdības koalīcijā sociālajos tīklos publicējusi video uzrunu, kas vēlāk dzēsta. Tajā viņa asi kritizēja koalīcijas partneri “Progresīvos”, paziņojot, ka “Jaunajai vienotībai” jāparāda sabiedrībai partijas “bezatbildība”.
“Šobrīd Jaunās vienotības konsultācijās sapratām, ka mums ir jāparāda “Progresīvo” bezatbildība, viņi šajā situācijā kā vienmēr rīkojās bezatbildīgi, par vainīgajiem padarot citus. Tā ir bijis “Rail Baltica”, tā ir bijis “airBaltic”, un diemžēl tā tas turpinās arī drošībā,” savā video sacīja Siliņa.
Premjere uzrunā arī norādīja, ka tiekot mudināta pamest valdību. “Grib mani piespiest iziet no šīs valdības. Kā domājat jūs?” viņa vaicāja sekotājiem, vienlaikus pateicoties par saņemto atbalstu.
Video tika publicēts pēc notikušajiem strīdiem valdībā, kad koalīcijas partneri “Progresīvie” aicināja Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības veidošanu. Partija arī paziņoja, ka Saeimā mudinās opozīcijas deputātus balsot par Siliņas valdības demisiju.
Pēc tikšanās ar premjeri “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pauda, ka saruna nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņaprāt, situācijā iespējami divi scenāriji – Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par uzticību valdībai.
Vaicāts, kādēļ “Progresīvie” paši neierosina uzticības balsojumu, Šuvajevs atgādināja, ka partijai Saeimā ir deviņi deputāti, kamēr šāda balsojuma rosināšanai nepieciešami vismaz desmit parlamentāriešu paraksti.
Prezidents piektdien paredzējis tikšanās ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem.
Kā ziņots, konflikts starp “Jauno vienotību” un “Progresīvajiem” īpaši saasinājās pēc premjeres paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata. Tas notika vienlaikus ar paša ministra paziņojumu par atkāpšanos. Siliņa lēmumu skaidroja ar uzticības zudumu pēc dronu incidentiem Latgalē un problēmām nozarē, savukārt Sprūds norādīja, ka uzņemas politisko atbildību un vēlas pasargāt armiju no ieraušanas politiskās cīņās.
Lai gan domstarpības starp koalīcijas partneriem pastāvējušas jau ilgāku laiku, līdz šim partijām bija izdevies vienoties par valdības darba turpināšanu. Siliņa iepriekš arī paudusi, ka gadījumā, ja “Progresīvie” pametīs koalīciju, darbu turpinās tehniskā valdība.