Sprūds atvadās no aizsardzības ministra amata. "Kad vienas durvis aizveras, citas atveras!"
Partijas "Progresīvie" pārstāvis Andris Sprūds, kurš aizvadītajā dienā pēc publiska skandāla paziņoja par demisiju, atvadījies no sava posteņa.
Sprūds sociālajos tīklos publicējis fotogrāfiju, kurā redzams, kā viņš pie sienas Aizsardzības ministrijas telpās, līdzās citiem bijušajiem aizsardzības ministriem, novieto savu portretu. "Paldies Aizsardzības ministrijai, nozarei, Latvijas armijai, manai komandai un visiem Latvijas patriotiem. Kopā esam paveikuši daudz Latvijas drošības stiprināšanā," pauda politiķis.
"Attīstība, atbildība un atklātība ir bijuši un būs mani pamatprincipi. Neatkarīgi no amata. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. Arī Saeimā turpināšu iestāties par stipru, drošu un aizsargātu valsti ikvienam. Sargājam Latviju kopā!" norāda Sprūds.
Jauns.lv jau ziņoja, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, veltot Siliņai skarbus vārdus, un dažas minūtes pirms ministra preses konferences viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.