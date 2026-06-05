"Zaļās izcilības" balva piešķirta astoņiem uzņēmumiem
Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, piektdien, 5. jūnijā, svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests (VVD) sveica astoņus "Zaļās izcilības" balvas laureātus, kuri izcēlušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.
"Šodien ilgtspēja vairs nav tikai laba prakse - tā ir prasība, pēc kuras sabiedrība vērtē gan uzņēmumus, gan publisko sektoru. "Zaļās izcilības" laureāti apliecina, ka iespējams domāt soli uz priekšu - mazināt ietekmi uz vidi un vienlaikus gudri attīstīt savu darbību. Tieši šādi piemēri veido jaunu standartu Latvijā. Pateicos uzņēmumiem, pašvaldībām un mūsu sadarbības partneriem, kuri ar savu rīcību pierāda, ka atbildīga saimniekošana kļūst par jauno normu Latvijā," norāda VVD ģenerāldirektors Andris Ķēniņš.
Gada balvas vides aizsardzībā "Zaļā izcilība" 2026 laureāti:
- AS "LATVIJAS MAIZNIEKS" - nominācijā "Zaļā izcilība pārtikas rūpniecībā" par mērķtiecīgu un ilgtspējīgu pieeju ražošanas procesu attīstībā, investējot energoefektīvās tehnoloģijās, atjaunojamās enerģijas risinājumos un resursu efektīvā izmantošanā, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi un veicinot klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu;
- SIA "Rūjienas saldējums" - nominācijā "Zaļā izcilība pārtikas rūpniecībā" par līdzsvarotu un ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, apvienojot ražošanas jaudu kāpināšanu ar mērķtiecīgiem vides aizsardzības un energoefektivitātes pasākumiem, tostarp investējot modernās tehnoloģijās un atjaunojamos energoresursos;
- SIA "LEXEL FABRIKA" (Schneider Electric Riga plant) - nominācijā "Zaļā izcilība enerģētikā" par izcilu energoefektivitātes pārvaldību un ilgtspējīgu, sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa samazināšanai, ieviešot ISO 50001 standartam atbilstošu energopārvaldību un sasniedzot būtisku enerģijas ietaupījumu;
SIA "Salaspils Siltums" - nominācijā "Zaļā izcilība enerģētikā" par mērķtiecīgu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, ISO 50001 energopārvaldības sistēmas uzturēšanu un ilgtspējīgu, videi draudzīgu siltumapgādes risinājumu attīstību;
- SIA "LUWO" - nominācijā "Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē" par videi draudzīgu un bezatlikumu mēbeļu ražošanu, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un modernu tehnoloģiju ieviešanu apkārtējās vides aizsardzībai;
- SIA RSEZ "VEREMS" - nominācijā "Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē" par ilgtspējīgu un inovatīvu kokapstrādes attīstību, ieviešot energoefektīvas tehnoloģijas, aprites ekonomikas principus un ISO 50001 energopārvaldības sistēmu, kā arī veicinot atjaunojamo resursu izmantošanu un emisiju samazināšanu;
- SIA "Auto pārstrāde" - nominācijā "Zaļā izcilība atkritumu apsaimniekošanā" par mērķtiecīgu un ilgtspējīgu pieeju nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanā, veicinot aprites ekonomikas principu ieviešanu, materiālu atgūšanu un atkritumu plūsmas izsekojamību, kā arī nodrošinot atbilstību vides normatīvajām prasībām;
- AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales reģions - nominācijā "Zaļā izcilības balva par sadarbību" par uzticamu, aktīvu un ilgtspējīgu sadarbību ar VVD un pašvaldībām, veicinot mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vides prasību ievērošanu un sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jautājumos.
VVD izsaka pateicību uzņēmumiem, kuri kopš 2016. gada desmit gadus nemainīgi uztur augstus vides standartus un apliecina apņēmību ilgtspējīgai darbībai: SIA LSEZ "Trelleborg Vheel Systems Liepaja", SIA "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND", SIA "Ceram Optec", ZS "Kotiņi", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, SIA "HERLIG", Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", AS "Conexus Baltic Grid" un SIA "Baltic Scientific Instruments".
Jau kopš 1972. gada ik gadu 5. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules vides diena. Apvienoto Nāciju Organizācija iedibināja šo tradīciju, lai veicinātu izpratni par vides jautājumiem pasaules mērogā. Savukārt VVD kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā "Zaļā izcilība", godinot uzņēmumus, kuriem tuva vides aizsardzība, un sadarbības partnerus, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja.