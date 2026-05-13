“Cita ministra portfelis pēc izvēles”: Simanovska atklāj, ko Siliņa piedāvājusi “Progresīvajiem”
“Progresīvo” deputāte Jana Simanovska pēc frakcijas sarunām ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) sociālajos tīklos paziņojusi, ka premjere kā kompensāciju par aizsardzības ministra amata zaudēšanu partijai piedāvājusi “cita ministra portfeli pēc izvēles”.
Simanovska savā ierakstā sociālajā tīklā "Facebook" norāda, ka, lai gan pirms divarpus gadiem koalīcijas darbs sācies daudzsološi un valdība paveikusi daudz, pēdējo dienu notikumi esot kļuvuši ļoti haotiski. Viņas ieskatā, to varētu ietekmēt arī vēlēšanu tuvums un atsevišķu partiju reitingu kritums.
Deputāte raksta, ka “Progresīvo” frakcijas tikšanās laikā ar premjeri iezīmējušās divas nopietnas problēmas. Pirmā no tām bijusi Siliņas vēlme “Progresīvo” pārstāvja vietā aizsardzības ministra amatā virzīt savu kandidātu.
Simanovska uzsver, ka pulkvedis Raivis Melnis ir cienījams profesionālis, tomēr aizsardzības ministra amats ir politisks amats, kam jānodrošina civilā kontrole pār militāro jomu. Viņasprāt, aktīvas militārpersonas virzīšana šādam amatam rada jautājumus par civilās un militārās varas nošķīrumu demokrātiskā valstī.
“Progresīvo” deputāte norāda, ka domstarpības neesot par konkrēto personu, bet gan par principu. Viņa uzskata, ka aktīva militārpersona ministra amatā var radīt lojalitātes konfliktu, jo vienlaikus būtu saistīta gan ar politisko vadību, gan militāro hierarhiju.
Otrā problēma, pēc Simanovskas teiktā, bijis premjeres piedāvājums “Progresīvajiem” aizsardzības ministra vietā izvēlēties citu ministra portfeli. Deputātes ieskatā, šāda atbildības jomu pārdale faktiski nozīmētu jaunas valdības veidošanu, kam būtu nepieciešams pavisam cits sarunu formāts.
“Progresīvo” atbilde uz Siliņas piedāvājumu esot bijusi skaidra: nē.
Jau ziņots, ka premjere trešdien piedāvāja "Progresīvajiem" turpināt sadarbību.
Siliņa norādīja, ka "Progresīvie" sarunas laikā savu lēmumu par turpmāko sadarbību nav paziņojuši, jo vēlas vēl apspriesties. Premjere piedāvāja, ka viņas virzītais kandidāts aizsardzības ministra amatam, pulkvedis Raivis Melnis varētu būt visas koalīcijas virzītais kandidāts.
Kā vēstīts, pēc Siliņas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Sprūdu partija "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēlējās ar premjeri tikties, pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību.