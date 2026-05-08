Dronu incidents noticis dienā, kad Latvijā uz militārajām mācībām ieradās sabiedroto spēki. Vai tas ietekmējis mācību norisi?
Vakar Latvijas gaisa telpu pārkāpa Krievijas bezpilota lidaparāti. Dronu incidents noticis dienā, kad vērienīgo starptautisko militāro mācību „AURORA 26” ietvaros Latvijā ieradās sabiedroto spēki.
Mācību „AURORA 26” ietvaros Latvijā ieradās Zviedrijas bruņoto spēku vienības, lai trenētu uzdevumu izpildi valsts aizsardzības stiprināšanai.
Kā portālam Jauns.lv norādīja Aizsardzības ministrijā, vakar fiksētais Krievijas bezpilota lidaparātu pārkāpums Latvijas gaisa telpā neietekmēs starptautisko militāro mācību „AURORA 26” plānoto norisi, un sabiedroto spēku aktivitātes Latvijā turpināsies pēc iepriekš saskaņota grafika un norisināsies līdz pat 17. maijam.
Vienlaikus atbildīgās institūcijas turpina skaidrot incidenta apstākļus. Valsts policija par fiksēto gaisa telpas pārkāpumu ir sākusi kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 10. nodaļu.
Jāatgādina, ka starptautiskās militārās mācības „AURORA 26” Zviedrijā un Baltijas jūras reģionā norisinās jau no 27. aprīļa.
Šo vērienīgo mācību galvenais mērķis ir trenēt NATO sabiedroto spēku uzdevumus alianses ziemeļaustrumu flangā, kā arī pilnveidot uzņemošās valsts atbalsta procedūras, nodrošinot sabiedroto vienību uzņemšanu, izvēršanu un integrāciju operāciju rajonā. Militāro vingrinājumu laikā tiek īpaši stiprināta sadarbība ar Zviedrijas bruņotajiem spēkiem un iesaistīto vienību savstarpējā savietojamība.
Kopumā šajās mācībās piedalās aptuveni 18 000 karavīru no 13 NATO sabiedroto valstīm, tādējādi uzskatāmi demonstrējot alianses vienotību un gatavību aizsargāt reģionu pret jebkādiem apdraudējumiem.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka 7. maijā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši ārvalsts droni, no kuriem divi nokrituši Latvijas teritorijā.
Viens no tiem nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču viņa atrašanās vieta patlaban nav zināma.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.