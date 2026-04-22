Kaplavas pusē lācis mēģina izrakt tuneli uz Baltkrieviju. VIDEO
Pagājušajā nedēļā Latvijas robežsargi pamanīja kādu lāci, kurš mēģināja šķērsot valsts robežu, izrokot tuneli uz Baltkrieviju. Pekainis bija nokļuvis Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļas robežsargu novērošanas kamerās.
"Aizvadītajā nedēļā Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļas robežsargi novērošanas kamerās konstatēja kādu neparastu viesi – pie žoga ap plkst. 5.00 no rīta bija ieradies lācis. Dzīvnieks nostājās uz pakaļējām kājām un pārbaudīja žoga izturību, pēc tam ķērās pie padziļinātas izpētes no apakšas, vairākkārt mēģinot izrakt bedri, taču tas nav sekmējies ar panākumiem. Pārliecinājies, ka žogu apiet neizdosies, lācis devās atpakaļ savās gaitās," savā "Facebook" kontā pacvēstīja robežsargi.
Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde pērn ziņoja, ka saskaņā ar aktuālajiem monitoringa datiem Latvijā mīt apmēram 150 brūno lāču (Ursus arctos), taču to skaits pēdējos gados stabili pieaug, līdz ar to palielinās arī iespējamība tos dabā sastapt. Vairumā gadījumi ķepaiņi sastopami Vidzemē, Sēlijā un Latgalē, taču var iemaldīties arī citos reģionos un pat samērā tuvu Rīgai.
Salīdzinājumam, kaimiņvalstī Baltkrievijā to skaits palielinājies līdz apmēram 900, apmēram trīs ceturtdaļas uzturas ziemeļaustrumu Vicebskas apgabalā, kas nebūt nav ļoti tālu no Latvijas, vēsta vietējie mediji.
Tādējādi jebkurš dabas mīļotājs var kādreiz nejauši uzdurties meža saimniekam. Kā rīkoties, lai šī tikšanās beigtos ar veselu ādu visiem? Būtiska informācija ir iekļauta Dabas aizsardzības pārvaldes bukletā, norādījumi minēti arī, piemēram, vietnē "medibam.lv".
Svarīgi norādījumi saskarē ar lāci!
Kā atpazīt lāča migas vietu?
"Tā kā lāči var izvēlēties ļoti dažādas vietas ziemas guļai, tās identificēt ne vienmēr ir viegli. Tomēr ir dažas pazīmes, kas var liecināt par lāča klātbūtni," raksta "medibam.lv":
– Liela ieeja zemē, starp koku saknēm vai krūmu aizsegā, bieži vien daļēji pārklāta ar sniegu.
– Izrakumi un skrāpējumi zemes virsmā ap migas vietu.
– Spalvu un gultas materiālu klātbūtne, jo lāči izklāj savas migas ar lapām, sūnām un saviem spalvu kušķiem.
– Lāča pēdu nospiedumi apkārt migai pirms pirmā sniega.
Nav ieteicams apzināti meklēt lāču migas, jo iztraucēts lācis var kļūt bīstams.
Ko darīt, ja nonāc lāča migas tuvumā?
"Ja pamanāt iespējamu lāča migas vietu, vislabāk ir saglabāt mieru un izvairīties no traucēšanas.
– Netuvojieties migai un nemēģiniet tajā ieskatīties, jo lācis var justies apdraudēts un uzbrukt.
– Klusām atkāpieties pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt – straujas kustības vai skaļš troksnis var izraisīt lāča agresiju.
– Neizpaudiet lāča migas atrašanās vietu sociālajos medijos, lai nepieļautu ziņkārīgu cilvēku pieplūdumu.
– Ja ziemā sastopat nomodā esošu lāci, tas var nozīmēt, ka tas ir iztraucēts vai izsalcis, tāpēc mierīgi atkāpieties un ziņojiet atbildīgajām instancēm. Latvijā informācija jāsniedz Valsts meža dienestam, kā arī lietotnē Mednis par lielo plēsēju novērojumiem."
Ja lācis ir sastapts
"Nebaro lāci! Ja lācis pierod pie cilvēka kā pārtikas devēja, tas zaudē dabiskās bailes. Neatstāj pārtikas atliekas pie mājas, vasarnīcas vai telšu vietas. Nekādā gadījumā neatstāj pārtiku ārā pa nakti.
Lācis labi dzird – radi troksni! Pārvietojoties dabā, ik pa laikam radi skaņas vai klaudzini kādu priekšmetu. Tas dos lāčiem iespēju attālināties. Kāp sausām zariem – lācis šo signālu sapratīs un nemēģinās tuvoties.
Ja ieraugi lāča mazuļus, nekavējoties atkāpies! Ja nejauši nonāc starp lāceni un viņas mazuļiem, tu esi nopietnās briesmās. Neej tuvāk! Lēnām atkāpies tajā pašā virzienā, no kura nāci, jo lācene var tūlītēji uzbrukt, lai aizsargātu savus mazuļus.
Ja atrodi lāča nomedītu dzīvnieku, ej prom! Parasti lācis atrodas tuvumā un sargā savu medījumu, kas bieži ir apslēpts zem sūnām vai zariem. Dažreiz arī daļēji iemērkts purvā, un tomēr labi jūtams jau pa gabalu."
Kā aizsargāties no iespējamā lāča uzbrukuma?
"Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem. Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," uzsver “medibam.lv”.