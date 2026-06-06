Nedēļa noslēgsies ar vasarīgi siltu laiku
Svētdien gaidāms pārsvarā sauss laiks, liecina sinoptiķu prognozes.
Nakts būs daļēji mākoņaina, nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8…+13 grādiem.
Arī Rīgā nakts būs sausa, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Dominēs lēns vējš, pastāv arī miglas iespējamība. Gaiss atdzisīs līdz +12…+13 grādiem.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem, no pēcpusdienas vietām dienvidrietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā gaiss iesils +19…+24°.
Pirmdien debesis būs mākoņainas, bet otrdien mākoņu daudzums nedaudz samazināsies un debesis klās mainīgs mākoņu daudzums. Daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, pirmdien nakts pirmajā pusē un dienā lokāli iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūšot lēnam vējam, pirmdien no rīta un otrdien pa nakti atsevišķos rajonos sabiezēs migla. Naktīs gaiss atdzisīs +10...+15°, bet dienā iesils +15...+20°, otrdien vēl par pāris grādiem siltāk.
Nākamās nedēļas vidus iesāksies ar vasarīgi siltu laiku, dienās maksimālā gaisa temperatūra daudzviet turēsies ap +20°. Ciklonu un anticiklonu mijiedarbībā saule mīsies ar mākoņiem un brīžiem lokāli tiks sagaidīti nokrišņi.