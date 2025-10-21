Pa miskasti ložņājošs lācis kļūst par laika ziņu zvaigzni. VIDEO
Neparasts pavērsiens pagājušajā nedēļā noticis raidsabiedrības KTLA laika ziņu reportāžā par gaidāmo vētru ar lietusgāzēm, kad visu uzmanību novērsa pēkšņi kadrā parādījies lācis.
Kamēr žurnāliste Ērina Maiersa stāstīja par gatavajām lietavām un iespējamajiem plūdiem, netālu pēkšņi parādījās lācis, kurš uzrāpās uz atkritumu tvertnēm, profesionāli atvēra vienu no tām un sāka revidēt tās saturu. Uz satrauktās studijas jautājumu, cik tālu viņa atrodas no lāča, žurnāliste atteica, ka pietiekami tuvu, taču vajadzības gadījumā var paspēt ielēkt automašīnā. Drīz lācis no tvertnes izvilka maisu ar ēdamo un devās prom. Notiekošais manāmi uzjautrināja gan pašu žurnālisti, gan studijas darbiniekus. “Domāju, ka viņam ir pieredze. Iespējams, viņš to darījis arī agrāk,” noteica kāds studijas darbinieks.
Kalifornijas Zivju un savvaļas dzīvnieku departaments lēš, ka štatā dzīvo aptuveni no 49 000 līdz 71 000 melno lāču un šie visēdāji labprāt ēdamo meklē arī cilvēku atkritumos, vēsta “ktla.com”.
Amerikas melnais lācis jeb baribals (Ursus americanus) ir Ziemeļamerikā visbiežāk izplatītais lāču veids. Pieaudzis tēviņš sasniedz līdz 2 metru garumu un 360 kilogramu svaru. Atšķirībā no grizli lāčiem baribali reti uzbrūk cilvēkiem, un ASV teritorijā letāli uzbrukumi notiek vidēji ne biežāk kā reizi gadā.
Visvairāk savā uzturā Amerikas melnais lācis patērē dažādus augus, riekstus, ogas un augļus. Tas labprāt ēd arī maitu un kukaiņus, īpaši kukaiņu kāpurus: skudras, bites, lapsenes un termītus. Lācis mēdz izpostīt bišu stropus, lai tiktu pie medus un bišu kāpuriem. Upēs un ezeros tas medī lašus un foreles, kā arī vēžus un citus ūdeņu dzīvniekus. Kopumā var teikt, ka melnais lācis ēdīs visu, ko var atrast. Siltākos reģionos tas neatteiksies arī no Amerikas aligatoru olām. Atrodoties cilvēku apdzīvoto vietu tuvumā, lācis barojas izgāztuvēs, kā arī nekautrējas apmeklēt privāto māju pagalmus un paēst tieši no atkritumu urnas.