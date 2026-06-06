Lavrovs nosauc vienu no Krievijas nosacījumiem kara izbeigšanai Ukrainā
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs apgalvo, ka Krievijai ir vairāki nosacījumi kara izbeigšanai Ukrainā, no kuriem viens ir "krievu tiesību atjaunošana".
Viens no nosacījumiem Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanai ir "krievu un krievvalodīgo cilvēku tiesību atjaunošana" Ukrainas teritorijā.
Šo paziņojumu sniedza Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, vēsta Krievijas mediji.
Viens no Krievijas diktatora Vladimira Putina galvenajiem padomniekiem apgalvo, ka Kremļa prioritātēs ietilpst "to personu aizsardzība un atbalstīšana, kurām krievu valoda ir dzimtā valoda".
Lavrovs apgalvo, ka Krievija "noteikti panāks krievu un krievvalodīgo cilvēku tiesību atjaunošanu" Ukrainā. Pēc viņa teiktā, šī jautājuma risināšana it kā ir viens no nosacījumiem "Ukrainas konflikta ilgtermiņa noregulējumam" (kā karš pret Ukrainu tiek dēvēts Krievijā – red.).
4. jūnijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē aicināja Putinu pēc iespējas ātrāk izbeigt karu. Šajā nolūkā Ukrainas līderis ir gatavs tikties ar Kremļa vadītāju jebkurā neitrālā valstī. Zelenskis ierosināja izbeigt karu taisnīgā veidā un ar obligātām drošības garantijām Ukrainai. Putins noraidīja Zelenska piedāvājumu par personisku tikšanos, lai apspriestu kara izbeigšanas nosacījumus, norādot, ka "šobrīd tam nav nepieciešamības".