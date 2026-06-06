Šokējoši atklājumi izklaides impērijā: "Disnejlendas" princeses cieš no apmeklētāju uzmācības
Bijušās izklaides parka darbinieces izdevumam "Daily Mail" atklājušas, ka, strādājot "Disnejlendā" un iejūtoties pasaku princešu tēlos, saskārušās ar apmeklētāju divdomīgām piezīmēm, nepiedienīgiem žestiem un pat seksuālu uzmākšanos.
Viena no viņām ir Alisa Klīnzinga, kura septiņus gadus strādāja Kalifornijas štata "Disnejlendā", atveidojot Elzu, Pelnrušķīti, Mazo Nāriņu un Apburto princesi.
"Kāds apmeklētājs mani apskāva un pēc tam apostīja no pleca līdz pat ausij, turklāt viņa lūpas skāra manu ādu. Tad viņš man ausī pačukstēja, ka redz ar mani netiklus sapņus," pastāstīja sieviete. Ar to vīrieša rīcība nebeidzās – viņš mēģināja palīst zem aktrises svārkiem un atvilkt rāvējslēdzēju.
Saskaņā ar Klīnzingas teikto viņa par incidentu nekavējoties ziņojusi vadībai, taču nekāda rīcība no uzņēmuma puses nesekoja. Par teju ikdienišķām nepiedienīgām piezīmēm no parka viesiem stāsta arī Hantere Hāga, kura "Disnejlendā" atveidoja Salātlapiņu un Bellu.
Bijušās darbinieces norāda - jo atklātāks ir aktrises kostīms, jo nekaunīgāka kļūst vīriešu uzmācība. Viņas neslēpj, ka visbiežāk ar seksuāla rakstura uzmākšanos jāsaskaras tām meitenēm, kuras tēlo Mazo Nāriņu , jo viņas tērpu veido vien gliemežvāku krūšturis.
Reaģējot uz izskanējušajiem apgalvojumiem, kompānija "Disney" izplatījusi paziņojumu, kurā uzsver, ka apmeklētāju un darbinieku drošība ir uzņēmuma galvenā prioritāte. Kompānijā arī piebilda, ka jebkāda nepieņemama vai nepiedienīga uzvedība izklaides parkos netiks tolerēta.