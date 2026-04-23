Katoļu priestera Damberga seksuālās vardarbības lietā sagaidāma ilga tiesāšanās. VIDEO
Rīgas pilsētas tiesa katoļu priestera Krišjāņa Damberga seksuālās uzmākšanās lietā pret septiņus gadus vecu zēnu iesaistītajiem beidzot izsniegusi pilnu tiesas spriedumu, ar kuru garīdznieks bija notiesāts uz astoņiem gadiem cietumā. Gan viena, gan otra puse to grasās pārsūdzēt un iesniegt apelāciju otrās instances tiesā.
Pēc vairāk nekā deviņu mēnešu gaidīšanas Rīgas pilsētas tiesa gan cietušai pusei, gan apsūdzētajam šonedēļ izsniegusi pilno pirmās tiesu instances spriedumu lietā, kas saistīta ar bērna seksuālu izmantošanu Latvijas lielākajā katoļu dievnamā - Rīgas svētā Alberta katoļu baznīcā. Gan viena, gan otra puse grasās iesniegt pārsūdzību jeb apelāciju. Cietušie uzskata, ka priesterim pasludināts pārāk maigs spriedums, bet katoļu baznīca pārliecināta, ka apsūdzētais ne pie kā nav vainīgs un tādēļ attaisnojams.
Katoļu baznīca nav mierā ar spriedumu Krišjāņa Damberga lietā:
Pērnā gada rudenī Rīgas pilsētas tiesa Krišjāni Dambergu atzina par vainīgu par septiņus gadus veca zēna seksuālu izmantošanu katoļu dievnama telpās 2014. gadā, un viņam piesprieda astoņus gadus cietumā, divus gadus probācijas uzraudzību, kā arī kompensāciju cietušajam (ap 27 000 eiro) . Tomēr spriedums nav stājies spēkā, jo apsūdzētais savu vainu neatzīst un tagad paredzams apelācijas process.
Lieta plašu rezonansi atkal ieguva pirms dažām nedēļām, kad cietušā zēna māte, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore un Jūrmalas domniece Ieva Taranda Latvijas Televīzijā nāca klajā ar emocionālu atklāsmi, kāpēc ģimene sadūšojusies pastāstīt par 2014. gadā notikušo seksuālo vardarbību pret viņas toreiz septiņgadīgo dēlu. Viņa pauda, ka no smagās nasta atbrīvoties un iet tālāk uz priekšu dzīvē var tikai tad, kad to atklāti izrunā un aicināja arī citus neklusēt par seksuālās vardarbības faktiem.
Nesen Ieva Taranda sociālajā tīklā “Facebook” ierakstījusi, ka “tā pa īstam dzīvot vari/kad ieelpojis gaisu atkal,” tādu gaisu, kas skumju, sāpju, asaru un neatlaidības ir tērpts. Simtiem interneta lietotāju Tarandu ģimenei vēl izturību un spēku. Bet tai pašā laikā internetā arī rodami simtiem dedzīgu katoļu baznīcas priestera aizstāvju ierakstu, kas šo tiesvedību uzskata par “sātana darbu”, mērķtiecīgu kristietības noniecināšanu un tiesas nekompetenci.
Apsūdzētais priesteris Krišjānis Dambergs savu vainu nav atzinis – viņa advokāts telefonsarunā Latvijas Televīzijai teica, ka šo spriedumu pārsūdzēs. Spriedumu plāno pārsūdzēt arī cietusī puse, kas uzskata, ka vainīgajam garīdzniekam piespriestais astoņu gadu cietumsods būtu jāpalielina uz desmit gadiem ieslodzījumā.
Katoļu priesteris Rihards Rasnacis, kas pēdējā laikā publiskajā telpā vairākkārtīgi aizstāvējis Krišjāni Dambergu, LTV sacīja: "Mēs ļoti gribam zināt patiesību. Jūtam līdzi cietušā ģimenei, pašam cietušajam un tam, lai varētu saprast, kas ir noticis, jo mēs gribam būt ļoti uzmanīgi, lai gadījumā neapvainotu kādu, kas tomēr nav vainīgs." Šī arī bija aizstāvības pozīcija tiesā, proti, ka bērns ir cietis no seksuāla nozieguma, taču esot vainojams kāds cits nevis priesteris Krišjānis Dambergs, jo baznīcas locekļu aptaujas neesot norādījušas, ka viņš būtu varējis pārkāpt likumu. Rihards Rasnacis televīzijā pauda, ka tiesa Krišjāni Dambergu notiesājusi tādēļ, ka tā bijis “vienkāršāk” un nav bijis vēlmes iedziļināties notikušajā.
Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Edīte Turkopule, kura pieņēmusi šo lēmumu, LTV Ziņām norādīja, ka apsūdzētā vaina tiesas ieskatā ir pierādīta. Šī lieta izskatīta slēgtā sēdē, tāpēc tiesnese uzsvēra, ka neko, kas noticis lietas izskatīšanas laikā, viņa nedrīkst komentēt.
Tiesā liecinājusi arī kāda sieviete, kurai ar priesteri Krišjāni Dambergu ir bijusi nepatīkama saskarsme. Viņas aprakstītie notikumi risinājušies pirms aptuveni 20 gadiem. “Es aizkarus karināju klāt, viņš ienāca. Viņš uzreiz pie pakaļas pieķērās – tas bija nepatīkami, un es nebiju uz ko tamlīdzīgu sagatavojusies. Es vienkārši atceros. Es ļoti ātri biju zemē un tad tur viņu pagrūdu. Viņš atsitās pret sienu, un tad viņš tur sāka smieties,” sacīja sieviete. Arī šīs sievietes teikto tiesai katoļu baznīca apšauba. Viņas tiesā teikto noraidījis arī apsūdzētais Krišjānis Dambergs, apliecināja viņa advokāts. Sieviete tikmēr norādīja, ka par notikušo jau tolaik teikusi citiem. Vieni viņai neesot ticējuši, bet citi teikuši, ka pati esot pavedinājusi priesteri.