“Persona nereaģēja”: atklājas jaunas detaļas par traģēdiju pie Imantas vilcienu stacijas
Traģiskā negadījuma vietā pie Imantas stacijas joprojām valda smaga noskaņa, taču tagad kļuvušas zināmas jaunas detaļas par notikušā apstākļiem.
Pie Imantas dzelzceļa stacijas vēl aizvien redzamas ziedu kaudzes, kas noliktas piemiņai divām 13 gadus vecām meitenēm. Viņas pagājušā gada rudenī gāja bojā uz sliedēm, šķērsojot tās ar elektrovelosipēdu.
Savukārt tikai dažus desmitus metru tālāk, otrpus Zolitūdes ielai, notikusi vēl viena traģēdija — šoreiz dzīvību zaudējis 29 gadus vecs vīrietis.
"Neuzmanība, es tā domāju. Varbūt arī pašnāvība, jo tur viss ir pārredzams," TV3 raidījumam “Degpunktā” stāsta vīrietis, kurš dzīvo blakus sliedēm.
Versiju, ka notikušais, iespējams, nav bijis nelaimes gadījums, pašlaik pastiprina arī pieejamā informācija no elektrovilciena kameras ieraksta un mašīnista liecības.
"Vivi" Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula norāda: "Vilciena reisā Dubulti – Rīga pirms stacijas "Imanta" pa sliežu ceļu staigāja vīrietis un devās pretī vilcienam. Diemžēl, sadursmi neizdevās novērst. Vilciena vadītājs, protams, tiklīdz ieraudzīja šo personu veica avārijas bremzēšanu, izmantoja signāltauri, ļoti ilgstošo šī signāltaure bija, bet persona nereaģēja. Tika izsaukts VUGD, NMPD un Valsts policija.
Kamēr operatīvie dienesti veica procesuālās darbības, vilcienu kustība bija traucēta.