Aleksandra Ribaka “Fairytale” triumfs “Eirovīzijā” joprojām pārsteidz fanus - viņš uzvarēja gadā, kas bija pilns ar hitiem
Norvēģijas pārstāvja Aleksandra Ribaka uzvara 2009. gada “Eirovīzijā” ar dziesmu “Fairytale” joprojām tiek uzskatīta par vienu no iespaidīgākajiem triumfiem konkursa vēsturē. Lai gan tolaik dziesma bija viena no izteiktākajām favorītēm, fani tagad atskatās uz šo uzvaru ar vēl lielāku pārsteigumu — ne tikai tāpēc, ka Ribaks uzvarēja, bet gan tāpēc, cik pārliecinoši viņš to izdarīja.
Diskusijā platformā “Reddit” “Eirovīzijas” fani norāda, ka 2009. gads nebūt nebija vājš. Tieši pretēji — tajā piedalījās vairākas dziesmas, kas vēlāk kļuvušas par konkursa cienītāju klasiku. Starp tām tiek minētas Islandes “Is It True?”, Turcijas “Dum Tek Tek”, Azerbaidžānas “Always”, Igaunijas “Rändajad” un Armēnijas “Jan Jan”.
Kāds fans raksta, ka, atskatoties uz 2009. gada konkursa līmeni, kļūst vēl skaidrāk, cik neticama bijusi “Fairytale” uzvara. Tā nebija vienkārši laba dziesma īstajā gadā — tā bija dziesma, kas pamanījās pārliecinoši dominēt gadā, kurā konkurence bija patiešām spēcīga.
Komentāros daudzi piekrīt, ka “Fairytale” arī šodien nav zaudējusi savu pievilcību. Kāds lietotājs norāda, ka dziesma joprojām atrodas viņa “Eirovīzijas” favorītu atskaņošanas sarakstā, kamēr daudzi citi uzvarētāji no tā jau sen pazuduši. Citi smejas, ka dziesma tik bieži parādās “Eirovīzijas” “YouTube” kanāla skatītāko video augšgalā, ka, iespējams, kaut kur pasaulē ir īpaši uzticams fans, kurš to klausās nepārtraukti.
Vairāki komentētāji gan atgādina, ka toreiz Ribaka uzvara nemaz nešķita pārsteidzoša. Viņš jau pirms fināla tika uzskatīts par favorītu, turklāt viņa skatuviskais šarms, vijole un lipīgais piedziedājums darīja savu. Kāds fans to formulē vienkārši: Ribaks kamerā bija ārkārtīgi harismātisks, un Eiropai vijoles patīk.
Tomēr tieši milzīgais pārsvars padara šo uzvaru tik īpašu. Daži fani spriež, ka, ja “Fairytale” būtu piedalījusies kādā vājākā gadā, piemēram, 2011. gadā, rezultāts varētu būt bijis vēl graujošāks. Citi savukārt norāda, ka Islandes pārstāve Johanna ar “Is It True?” citā gadā varētu būt pati kļuvusi par uzvarētāju.
Diskusijā izskan arī salīdzinājumi ar citiem “Eirovīzijas” triumfiem. Daži uzskata, ka “Fairytale” bija viena no paredzamākajām uzvarām konkursa vēsturē, līdzīgi kā Loreenas “Euphoria” 2012. gadā. Citi savukārt spriež, ka vēl pārsteidzošāka bijusi Vācijas uzvara ar Lenas “Satellite” 2010. gadā, jo tā pārspēja vairākas fanu vidū ļoti iemīļotas dziesmas.
Aleksandra Ribaka izpildītā dziesma “Fairytale” finālā ieguva 387 punktus, kas tolaik bija augstākais punktu skaits "Eirovīzijas" vēsturē (šis rekords pastāvēja līdz sistēmas maiņai 2016. gadā). “Fairytale” kļuva par īstu top hitu daudzviet Eiropā, tostarp Skandināvijā, Vācijā, Krievijā un Baltijas valstīs.
Tā joprojām ir piektā klausītākā “Eirovīzijas” dziesma “Spotify” platformā.