Par Latvijas Jauniešu galvaspilsētas titulu 2027. gadā sacentīsies septiņas pašvaldības
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā konkursā par Latvijas Jauniešu galvaspilsētas titulu 2027. gadā pieteikušās septiņas pašvaldības.
Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem.
Konkursa komisija līdz 13. jūlijam izvērtēs pieteikumus, savukārt no 20. jūlija līdz 29. jūlijam notiks desmit dienu publisks balsojums. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu publiskā balsošanā, būs konkursa uzvarētājs. Uzvarētāju paziņos 12. augustā jauniešu iespēju festivālā "Kopums" šī gada Latvijas Jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē.
Uzvaras gadījumā pašvaldība īstenos konkursā iesniegto pasākumu plānu 2027. gadā, tajā skaitā, sadarbībā ar ministriju - darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas semināru, Starptautiskās Jaunatnes dienas pasākumu 12. augustā, jauniešu domju salidojumu un konkursa "Labākais darbā ar jaunatni 2027" godināšanas pasākumu. Šiem pasākumiem IZM piešķirs līdzfinansējumu no Jaunatnes politikas valsts programmas līdzekļiem.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.
Pirmo reizi konkurss Latvijas Jauniešu galvaspilsēta norisinājās 2016. gadā, kad šo titulu ieguva Jelgava. Šogad jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Rēzekne.