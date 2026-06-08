"Mums tu vienmēr būsi varonis!" Mūžībā devies latviešu brīvprātīgais karavīrs un Ukrainas aizstāvis Uldis Volmārs
Mūžībā devies latviešu brīvprātīgais karavīrs un Ukrainas aizstāvis Uldis Volmārs, kurš pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā devās palīdzēt ukraiņiem cīņā pret agresoru. Volmārs bija viens no pirmajiem latviešu brīvprātīgajiem, kas pēc 2022. gada 24. februāra devās uz Ukrainu.
Līdzjūtību Volmāra tuviniekiem un dienesta biedriem izteicis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
“Visdziļākā līdzjūtība latviešu brīvprātīgā karavīra un Ukrainas aizstāvja Ulda Volmāra piederīgajiem un dienesta biedriem, viņam aizsaulē aizejot. Uldis Volmārs cīnījās par Ukrainas un Latvijas brīvību. Viņa varonība un pašaizliedzība paliks mūsu un Ukrainas tautas mūžīgā piemiņā!” paudis Rinkēvičs.
Par sēru vēsti sociālajos tīklos paziņojis arī bijušais Ogres mērs Egils Helmanis, norādot, ka Volmārs uz Ukrainu devies ar pārliecību — aizstāvot Ukrainu, viņš aizstāv arī Latviju. “Kad sākās karš Ukrainā, Uldis devās aizstāvēt Ukrainu ar pārliecību, ka tādā veidā viņš aizstāv arī Latviju. Apturot okupantus Ukrainā, viņi nekāps uz Latvijas zemes. Uldi Ukrainā smagi ievainoja. Viņš zaudēja abas kājas,” raksta Helmanis. “Uldi, mums Tu vienmēr būsi varonis. Lai Tev gaišas debesis,” raksta Helmanis.
Savukārt Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs” atgādina Volmāra reiz intervijā teiktos vārdus: “Lai pasaulē izdzīvotu, ir jācīnās. Ja es kaut ko iesāku, man ir jāaiziet līdz maksimumam. Es neatstāšu pusceļā.”
Fonds vēsta, ka Volmāra sirds pārstājusi pukstēt šonakt, neilgu laiku pēc viņa atgriešanās no Ukrainas.
Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu turpinās kopš 2022. gada 24. februāra. Ukrainas aizstāvju rindās kopš kara sākuma cīnījušies arī brīvprātīgie no Latvijas.
Jauns.lv redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību Ulda Volmāra tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri viņu pazina.