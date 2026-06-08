VIDEO: Ķīnā robots pārāk aizraujas ar priekšnesumu un iesper bērnam
Ķīnas atrakciju parkā kāds robots priekšnesuma laikā, šķiet, mazliet pārcentās ar tuvošanos skatītājiem un nejauši iespēra bērnam, redzams sociālajos tīklos izplatītā video.
Incidenta laikā robots uzstājās skatītāju priekšā, taču kādā brīdī pietuvojās pūlim pārāk tuvu. Tā vietā, lai priekšnesums turpinātos kā izklaidējošs tehnoloģiju šovs, situācija uz mirkli pārvērtās visai neveiklā epizodē — robots ar kāju trāpīja bērnam.
Ķīnas valsts mediji ziņo, ka pēc notikušā atrakciju parks priekšnesumu pārtrauca. Vienlaikus tiek norādīts, ka bērns nopietnas traumas nav guvis.
Komentāri pēc video publicēšanas arī, protams, nelika vilties. Kāds jokoja, ka vēsture šo dienu pierakstīs kā pirmo robotu sacelšanās epizodi, cits prasīja, kāpēc katrs robots mūsdienās izskatās ieprogrammēts kungfu nodarbībām, nevis kaut kam miermīlīgākam — piemēram, tamborēšanai. Daļa gan aizstāvēja robotu, norādot, ka bērns pats atradies pārāk tuvu priekšnesuma zonai, kamēr pārējie skatītāji stāvējuši drošākā attālumā.