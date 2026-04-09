Ieva Taranda emocionāli uzrunā sabiedrību par priestera Damberga seksuālo vardarbību pret viņas dēlu: “Sauksim lietas īstos vārdos!”
Priestera Krišjāņa Damberga izmantotā zēna māte Ieva Taranda sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi emocionālu ierakstu, kurā skaidro, kāpēc ir sadūšojusies pastāstīt par 2014. gadā notikušo seksuālo vardarbību pret viņas toreiz septiņgadīgo dēlu. Tikmēr Latvijas katoļu Baznīca kristīgajā televīzijā paudusi, ka neuzskata Krišjāni Dambergu par vainīgu noziedzīgās darbībās.
Zēna māte, kura ir arī Jūrmalas domes deputāte no Latvijas Zaļās partijas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore, raksta:
“Mēs vairs neslēpsimies”
“Man ir seja.
Man ir vārds un uzvārds.
Es esmu Ieva Taranda.
Mans vīrs ir Andris Taranda.
Mūsu bērni ir Ādams, Miķelis, Amēlija, Gustavs un Pēteris.
Mēs esam cilvēki ar saviem likteņiem.
Mēs vairs neslēpsimies.
Ne baiļu, ne kauna, ne sabiedrības spiediena dēļ.
Mēs izvēlamies dzīvot patiesu dzīvi, bez aizdomām, bez smaguma, bez klusēšanas, kas sāpina.
Mūsu ģimene ir piedzīvojusi seksuālu vardarbību.
To ir izdarījis cilvēks, kuram ir seja, vārds, uzvārds.
Šie vārdi ir smagi.
Bet mēs tos saucam īstajos vārdos.
Mūsu dēls grib dzīvot brīvu, gaišu un siltu dzīvi.
Un arī mēs, kā ģimene, gribam dzīvot bez noslēpumiem, kas mūs salauž no iekšienes.
Šis solis ir apzināts.
Tas ir gribēts.
Tā ir izvēle runāt, nevis klusēt.
Pēteris sevi sauc vārdā.
Un mēs katrs darām to pašu.
Jo tikai tad, kad mēs pārstājam slēpties aiz miglainiem jēdzieniem un abstrakcijām, sākas dziedināšanās.”
Un turpina: “Es atkārtoti aicinu, sauksim lietas vārdos. Nevis slēpsim, nevis mīkstināsim, nevis izliksimies. Jo citādi mēs nekad netiksim līdz patiesai savas sirds, dvēseles un dzīves atbrīvošanai. Mēs esam. Un mēs būsim.”
Vilcināšanās kavē dziedināšanos
Jauns.lv jau rakstīja, ka pērnā gada rudenī Rīgas pilsētas tiesa Krišjāni Dambergu atzina par vainīgu par septiņus gadus veca zēna seksuālu izmantošanu katoļu dievnama telpās 2014. gadā, un viņam piesprieda astoņus gadus cietumā, divus gadus probācijas uzraudzību, kā arī kompensāciju cietušajam (ap 27 000 eiro) . Tomēr spriedums nav stājies spēkā, jo apsūdzētais savu vainu neatzīst un tagad notiek apelācijas process.
Cietušā zēna vecāki – Ieva un Andris Tarandas LTV atklāja, ka noziegums notika 2014. gadā, kad zēnam bija septiņi gadi, taču tas atklājās tikai pēc astoņiem gadiem psihoterapijas laikā. Pirmās instances tiesa Krišjāni Dambergu atzina par vainīgu. Tomēr ģimene jau deviņus mēnešus gaida pilno spriedumu, kas kavē iespēju virzīties savās dzīvēs tālāk. Viņi arī atklāja, ka cietušos nav apmeklējuši baznīcas pārstāvji un izteikuši nozēlu par notikušo. Ģimene uzsver, ka tiesvedības vilcināšanās kavē dziedināšanos un iespēju atgriezties normālā dzīvē.
Ļaunums jāsauc vārdā
Ievas Tarandas ieraksts “Facebook” guvis atbalstu un līdzcilvēki ģimenei novēl izturību. Vita Kalvāne raksta: “Izsaku jums un jūsu dēlam atbalstu par to, ka runājat par tik smagu noziegumu. Seksuālā vardarbība pret bērniem ir biežs, bet viens no latentākajiem noziegumiem; to ir ļoti daudz, bet atklātībā nonāk vien retais. Jūsu morālā drosme ir ļoti spēcīga, un no jums būtu jāmācās citiem! Ir pilnīgi pareizi, ka par to runājat, jo, vienkāršoti sakot, smadzenes spēj tikt galā veiksmīgi tikai ar to, kas ir izrunāts un daudzkārt izrunāts, jo sevišķi, ja tas ir traumējošs notikums, nevis ja tas ir noglabāts dziļi un klusumā. Izturību visai jūsu ģimenei!” Vita Dūra – Klieče piebilst: “Par ļaunumu nav jāklusē. Nekad. It sevišķi, ja tas skar bērnus. Izturību Jums…”
Linda Lavanda Šarkova uzsver, ka patiesība dara brīvu: “Cita lieta, ka patiesība ir jāpasniedz ar cieņu un saudzīgi. Man šķiet, ka mēs bieži krītam grāvjos: vai nu ar cirvi pa pieri, vai mīļi, bet kuš, kuš. Patiesībai nav jābūt vardarbīgai, dramatiskai. Neitrāla īstenība, kuru izturēt jau ir izaicinājums, bet nekas – saudzīgi tīrot strutojošu brūci un katru dienu no jauna to atkārtojot, jo vienā reizē nesadzīs, – varam visi tikt īstāki un brīvāki. Vajag saudzīgi tīrīt brūci, bet vienalga atklāt visu un tīrīt. Meli ir hermētisks (toties smuks un pūkains) plāksteris, aiz kura atkal zeļ strutas...”
Sanita Zikmane pauž: “Būt bez slapstīšanās - ir patiesa drosme. Lai izdodas dziedināšanās ceļš visiem kopā un katram no jums.” Māris Rožkalns domā: “Nezinu, cik daudz ir pārpratumu, un cik daudz ir šausmīgā notikuma, bet piekrītu, ka tikai nosaucot vārdā, no ļaunuma ir atbrīvošana. Bet turpat ir žēlastība, kuru ir jāsaņem un jādod… Lai miers un svētība jūsu ģimenei!”
Ieva Taranda “Facebook” izsaka pateicību visiem, kuri šajā laikā ir kopā ar viņas ģimeni: “Mīļie, no sirds paldies ikvienam par atbalsta vārdiem, drosmi un līdzās būšanu. Tas dod spēku turpināt ceļu un nepadoties. Aicinu neklusēt! Neviens, kurš klusībā cieš, nedrīkst palikt viens. Šādiem noziegumiem nav noilguma, un patiesībai ir jāiznāk gaismā.
Sirsnīgs paldies arī mūsu valsts operatīvajiem darbiniekiem par viņu darbu, drosmi un ieguldījumu taisnīguma nodrošināšanā. Uzticēsimies viens otram, atbalstīsim un būsim blakus. Kopā mēs esam stiprāki.”
Latvijas katoļu Baznīca Krišjāni Dambergu par vainīgu neuzskata
Uz LTV Ziņās Tarandu ģimenes reaģējis arī Latvijas Romas katoļu Baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš katoļu televīzijas kanālam “EWTN Latvija” teica:
“Mēs (kā baznīca) esam veikuši iekšēju izmeklēšanu. Pirmām kārtām viņš (Krišjānis Dambergs) ir arī mazāko kapucīnu brāļu ordeņa loceklis un pēc mana lūguma brāļu kapucīnu ordenis veica iekšējo izmeklēšanu attiecībā uz šīm apsūdzībām. Bez tam arī Rīgas arhidiecēze veica iekšēju izmeklēšanu un veicām aptauju visās tajās vidēs, kur priesteris Krišjānis ir darbojies, un pilnā mērā sadarbojamies ar tiesībsargājošām institūcijām, un respektējam viņu lēmumus, bet gaidām taisnīgu tiesas spriedumu. Mēs esam atvērti komunikācijai ar ģimeni un vēlamies noskaidrot patiesību.
Mēs, protams, lūdzamies par viņiem (Tarandu ģimeni), lai viņi saņem dziedināšanu un tiek galā ar šo neapšaubāmi nopietno traumu, kas ir saņemta.
Tikmēr, kamēr nav saņemts pilnais tiesas spriedums, mēs arī nevaram to komentēt.”
EWT ziņas vēsta, ka no garīdznieka amata pienākumu pildīšanas atstādinātas Krišjānis Dambergs pēc Baznīcai pēc tās rīcībā esošās informācijas un viņa priestera darbības izvērtēšanas nav pamata uzskatīt par vainīgu kādās noziedzīgās darbībās.