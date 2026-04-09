Latvijas katoļu vadītājs Stankevičs nepiekrīt tiesas spriedumam, kurā prāvests Dambergs atzīts par vainīgu bērna seksuālā izmantošanā
Katoļu baznīcas iekšējā izmeklēšana neapstiprināja, ka pirmajā tiesu instancē par vainīgu atzītais Romas katoļu draudzes prāvests Krišjānis Dambergs būtu seksuāli izmantojis bērnu, vietnē "Facebook" norāda Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" 6. aprīlī ziņoja, ka, lai arī pirmā tiesu instance atzinusi Dambergu par vainīgu bērna seksuālā izmantošanā, šī bērna ģimene vairāku mēnešu laikā joprojām nav sagaidījusi pilno tiesas spriedumu.
Stankevičs ierakstā "Facebook" atzīst, ka sižetā apskatītais notikums ir patiešām traģisks. "Jebkura šāda veida seksuāla izmantošana ir noziegums, kuram nav attaisnojuma, un vainīgajam jāsaņem pelnītais sods. Šāda veida nodarījumi nav savienojami ar priestera statusu," uzsver katoļu arhibīskaps.
Vienlaikus viņš norāda, ka arī baznīca veikusi iekšēju izmeklēšanu divās instancēs. Tā kā Dambergs ir Mazāko Brāļu kapucīnu Ordeņa loceklis, Stankevičs bija lūdzis Ordeņa provinces priekšnieku veikt kanonisko izmeklēšanu. Arī Arhidiecēzes ietvaros tika veikta izmeklēšana un aptaujāti visu to struktūru locekļi, kurās bija darbojies Dambergs.
"Abu izmeklēšanu rezultātā netika konstatētas ne mazākās pazīmes, ka viņš varētu būt veicis līdzīga rakstura darbības. Viņš pats arī neatzīst savu vainu," atklāj Stankevičs.
Tomēr viņš uzsver, ka baznīca jebkurā gadījumā sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. "Mēs ceram uz godprātīgu un taisnīgu izmeklēšanu," pauž arhibīskaps.
Stankevičs arī atzīst, ka tiekot uzdoti jautājumi, kas būtu jādara priesterim, kurš uzklausītu grēksūdzi par šādu nodarījumu. Pēc viņa paustā, nosacījums, lai varētu saņemt grēku atlaišanu, ir patiesa grēku nožēla un savas vainas atzīšana, piesakoties tiesībsargājošajās iestādēs ar gatavību saņemt pelnīto sodu.
Tāpat tiekot arī pārmests, ka neviens baznīcas pārstāvis nav aizgājis pie cietušās ģimenes. Tomēr, kā apgalvo Stankevičs, pašā sākumā bija mēģinājums to izdarīt, lai noskaidrotu patiesību un sniegtu visu nepieciešamo atbalstu, taču par to tūlīt tika paziņots izmeklētājai, kura brīdināja, ka ikviens nākamais solis tiks iztulkots kā mēģinājums ietekmēt cietušo ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sankcijām.
"Līdz ar to mums tika "sasietas rokas" un esam spiesti vienkārši gaidīt izmeklēšanas un tiesas rezultātus," secina arhibīskaps.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas pilsētas tiesa bijušajam Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvestam Dambergam par bērna seksuālu izmantošanu baznīcas telpās pagājušā gada novembrī piesprieda cietumsodu uz astoņiem gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. No Damberga piedzīta arī tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija par morālo aizskārumu 27 210 eiro par labu cietušajam.
Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt pēc pilnā sprieduma sagatavošanas.
Prokuratūra iepriekš aģentūru LETA informēja, ka lietā apsūdzēts Romas katoļu draudzes prāvests par to, ka nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni izdarīja seksuāla rakstura darbības ar mazgadīgu bērnu.
Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai prāvests pēc novadīta dievkalpojuma Romas katoļu baznīcas telpās, izmantojot cietušā uzticēšanos viņam, palicis divatā ar mazgadīgo un veicis ar viņu seksuāla rakstura darbības. Apsūdzētā vīrieša prettiesisko darbību rezultātā tika apdraudēta cietušā dzimumneaizskaramība, tikumība un normāla fiziskā un garīgā attīstība, uzskata prokuratūra.
Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminētā nozieguma izdarīšanā neatzīst.
Kā liecināja iepriekš publiskotā informācija portālā "katolis.lv", Stankevičs par Rīgas Svētā Alberta draudzes administratoru iecēlis tēvu Jāni Savicki, jo Dambergs atbrīvots no draudzes prāvesta pienākumiem.
Pēdējos gados šis nav vienīgais gadījums Latvijā, kur mācītājiem tiek inkriminēti seksuāla rakstura noziegumi. Patlaban par seksuāla seksuāla rakstura noziegumu kopā ar vēl vienu vīrieti apsūdzēts arī Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa, kura krimināllieta atrodas Kurzemes apgabaltiesā.