Latvijas ūdensmotosportistam Slakterim spoža debija F-4 čempionātā
Latvijas ūdensmotosportists Ardis Slakteris aizvadītajā nedēļas nogalē Lietuvā ar uzvaru debitēja pasaules čempionāta F-4 posmā, vēsta sportista pārstāvji.
17 gadus vecais Slakteris brīvajos treniņos sasniedza ātrāko apļa laiku, bet kvalifikācijā viņš izšķirošajā sesijā izcīnīja pirmo starta pozīciju.
Klaipēdā pilotiem sestdien bija jārēķinās ar mainīgu vēju un neparedzamiem viļņiem, taču tas neliedza Slakterim izcīnīt sacīkstē uzvaru savā debijā F-4 čempionātā.
Otrajā pasaules čempionāta posmā, kas norisinājās svētdien Slakteris kvalifikācijā saskārās ar tehniskām problēmām, taču noslēdza to piektajā vietā. Arī sacīkstē latvietis ierindojās piektajā pozīcijā, taču pēc rezultātu pārskatīšanas viņam tika piešķirta sestā vieta.
Slakteris pēc debijas F-4 čempionātā kopvērtējumā ar 30 punktiem atrodas dalītā pirmajā vietā.
Pirmajā pasaules čempionāta posmā startēja 19 piloti no dažādām valstīm.
Savukārt pagājušā gada F-4 čempionāta uzvarētājs Nils Slakteris debitēja F-2 klasē un ieņēma desmito pozīciju. Otrs Latvijas pārstāvis Dainis Podžkus šajā klasē tehnisku iemeslu dēļ nefinišēja.