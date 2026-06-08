“Saimnieks meklē sievu” atklāj jaunās sezonas dalībniekus
Svētdien, 7. jūnijā, TV3 kanālā bija skatāma šova “Saimnieks meklē sievu” jaunās sezonas iepazīšanās epizode, kurā tika atklātas četru saimnieku ...
“Saimnieks meklē sievu” jaunajā sezonā mīlestību meklēs četri saimnieki un viena saimniece
Svētdien, 7. jūnijā, TV3 kanālā bija skatāma šova “Saimnieks meklē sievu” jaunās sezonas iepazīšanās epizode, kurā tika atklātas četru saimnieku un vienas saimnieces personības, kā arī gūts neliels ieskats viņu ikdienā.
Romantiskā intriga ir uzsākta un ir skaidrs, ka šova galveno varoņu brīvās sirdis ir atvērtas un gatavas īstai mīlestībai. Ja tu jūties tāpat, tad piesakies šovam, līdz 17. jūnijam rakstot vēstuli izvēlētajam saimniekam vai saimniecei: tv3.lv/saimnieks.
Jau no iepazīšanās epizodes pirmajiem kadriem šova šarmantajai vadītājai Baibai Sipeniecei-Gavarei un skatītājiem tapa skaidrs, ka šī “Saimnieks meklē sievu” sezona būs īpaši krāsaina. Katrs no saimniekiem izceļas ar savu raksturu: viens pārliecina ar nosvērtību un stabilitāti, cits – ar dzirkstošu humoru un dzīvesprieku, vēl kāds apburot ar patiesumu un siltumu. Un tad – viņa. Saimniece, kura ar drosmi un sievišķīgu harismu pierāda, ka arī lauku vidē mīlestību var meklēt ar lepnumu un pārliecību.
Šīs sezonas saimniece Arta (38) ir skaista, jauna māksliniece ar gaišu dvēseli. Lielo mērķu piepildīšanai savā saimniecībā meklē vīrieti ar zelta rokām un gudru prātu.
Ainars (48) ir humora pilns, rosīgs lielsaimnieks, kura ģimenē trūkst sievišķīgās dvēseles. Priekšroku dos dāmām ar sabiedriski aktīvu dzīvesveidu.
Saimnieks Jēkabs (29) mīl pirtošanos un dabu. Viņš meklē sirsnīgu un sportisku meiteni, kura sapņo par kuplu ģimeni.
Oskars (27) audzē liellopus ģimenes saimniecībā. Šim saimniekam patīk aktīvas meitenes, kuras dažkārt ir arī kautrīgas. Pats saka, ka meklē kādu, ar kuru kopā aiziet gan uz teātri, gan ballīti.
Bet Edgars (41) ir apsaimniekotājs ar stiprām ģimenes vērtībām. Viņš vēlas, lai otrā pusīte būtu pašpietiekama, taču brīvajā laikā gatava mesties piedzīvojumos.
Katram no mums ir sava vīzija, sapņi un cerības par liktenīgo satikšanos, tāpat kā saimniekiem ar saimnieci. Tāpēc, ja esi ar brīvu sirdi, neklusē un negaidi brīnumu, bet radi to pati vai pats!
Saimnieki un saimniece ar nepacietību gaida tavu vēstuli, stāstu un pirmos drosmīgos soļus pretī jūtām, jo varbūt tieši tas būs sākums kaut kam īstam un uz visu mūžu paliekošam.