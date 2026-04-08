Par zēna seksuālu izmantošanu notiesātais katoļu priesteris Dambergs joprojām garīdznieku sarakstā. Kāpēc?
Pirmajā instances tiesā par seksuālu vardarbību pret septiņgadīgu zēnu notiesātais kādreizējais Rīgas svētā Alberta katoļu draudzes priesteris Krišjānis Dambergs joprojām ir Latvijas Romas katoļu Baznīcas oficiālajā garīdznieku sarakstā. Jauns.lv skaidroja, kāpēc viņš tur joprojām ir un vai viņš kalpo par priesteri.
Pērnā gada rudenī Rīgas pilsētas tiesa Krišjāni Dambergu atzina par vainīgu par septiņus gadus veca zēna seksuālu izmantošanu katoļu dievnama telpās 2014. gadā, un viņam piesprieda astoņus gadus cietumā, divus gadus probācijas uzraudzību, kā arī kompensāciju cietušajam (ap 27 000 eiro) . Tomēr spriedums nav stājies spēkā, jo apsūdzētais savu vainu neatzīst un tagad notiek apelācijas process.
Prokuratūra norādīja, ka pēc dievkalpojuma viņš priesteris divatā ar bērnu baznīcā izmantojot uzticēšanos un veica seksuāla rakstura darbības, lai apmierinātu savu dzimumtieksmi. Kriminālpolicija Krišjāni Dambergu aizturēja 2023. gada aprīlī, bet tiesa jau tā paša gada maijā viņu cietuma atbrīvots ar ierobežojumiem (kontaktu aizliegumi ar noteiktām personām). Jāuzsver, ka Latvijā cilvēku parasti neievieto cietumā, kamēr spriedums nav galīgs.
Cietušā zēna vecāki, savulaik katoļu draudzes locekļi - Tarandi LTV atklāja, ka noziegums notika 2014. gadā, kad zēnam bija septiņi gadi, taču tas atklājās tikai pēc astoņiem gadiem psihoterapijas laikā. Pirmās instances tiesa Krišjāni Dambergu atzina par vainīgu. Tomēr ģimene jau deviņus mēnešus gaida pilno spriedumu, kas kavē iespēju virzīties savās dzīvēs tālāk. Viņi arī atklāja, ka nav cietušos nav apmeklējuši baznīcas pārstāvji un izteikuši nozēlu par notikušo. Ģimene uzsver, ka tiesvedības vilcināšanās kavē dziedināšanos un iespēju atgriezties normālā dzīvē.
“Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, saņemt šo pilno spriedumu, lai mēs varētu aizvērt šo grāmatu un atvērt jaunu,” saka māte, piebilstot, ka dēlam nepieciešams atgūt ticību sev.
Tikmēr Latvijas Romas katoļu Baznīcas oficiālajā mājaslapā katolis.lv Krišjānis Dambergs joprojām ir iekļauts garīdznieku sarakstā un minēts kā Mazāko brāļu kapucīnu ordeņa brālis (OFMCap), respektīvi – kapucīnu mūks. Tas nozīmē, ka viņam ir visas garīdznieka tiesības un viņš ir Baznīcas garīgā personāla sarakstā. Jauns.lv pie Latvijas katoļu Baznīcas vērsās ar jautājumiem: “ Kā šodien, pēc trīs gadus pēc notikušā publiskošanas, katoļu Baznīca komentē procesu pret Krišjāni Dambergu? Kāpēc Krišjānis Dambergs joprojām ir Latvijas Romas katoļu Baznīcas garīdznieku sarakstā, ja pret viņu izvirzīta smaga apsūdzība? Ko pašlaik dara Krišjānis Dambergs un kāda ir viņa saistība ar katoļu Baznīcu?”
Latvijas katoļu arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča pārstāvis saziņai ar medijiem, prāvests Dr. theol. Tolstovs Ilmārs, kurš kalpo arī Baldones, Salaspils. Ogres. Ropažu un Ķeguma draudzēs atbilde Jauns.lv bija visnotaļ lakoniska: “Kamēr notiek izmeklēšana, no plašākiem komentāriem atturamies. Apsūdzētais Krišjānis Dambergs ir atstādināts no garīdznieka pienākumu pildīšanas un kamēr viņa vaina nav pierādīta, viņš joprojām ir pilntiesīgs garīdznieks.”
Jāatgādina, ka pirms trim gadiem, kad Krišjānim Dambergam tika izvirzīta apsūdzība, ktaoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs aicināja saglabāt priestera labo slavu un respektēt nevainīguma prezumpciju līdz sprieduma pasludināšanai lietā par iespējamu seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu.