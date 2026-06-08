Libāna: Izraēla kopš pamiera pārkāpusi vienošanos gandrīz 3500 reizes
Kopš aprīļa, kad starp abām valstīm stājās spēkā trausls pamiers, Izraēla uzbrukusi Libānai gandrīz 3500 reizes, pirmdien paziņojis Libānas premjerministrs Navafs Salams.
Pamiers tika izsludināts 17. aprīlī. Salams sacīja, ka šie dati ietver Izraēlas veiktos pamiera pārkāpumus līdz pat pagājušajai svētdienai.
Kopš februāra beigām, kad sākās Irānas, Izraēlas un ASV karš, kas izraisīja atkārtotu eskalāciju Libānā, nogalināti aptuveni 30 Libānas armijas karavīri un gandrīz 20 citu drošības dienestu darbinieki, paziņoja Salama birojs.
Saskaņā ar oficiālajiem datiem kopš tā laika Libānā ir nogalināti vairāk nekā 3500 cilvēku un vairāk nekā 10 000 ievainoti.
Izraēlas pētniecības centrs "Alma" apgalvo, ka Irānas atbalstītais Libānas šiītu grupējums "Hizbollah" kopš pamiera sākuma gandrīz 1000 reizes uzbrucis Izraēlas mērķiem. Lielākā daļa no šiem uzbrukumiem bija vērsta pret Izraēlas karaspēku Libānā, un aptuveni ceturtā daļa - pret Izraēlas teritoriju.
"Hizbollah" nepiedalījās Izraēlas un Libānas valdības pārstāvju sarunās par pamieru.