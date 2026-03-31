Rīgas musulmaņu banketu jeb lūgšanu zāle Pļavniekos. FOTO

Rīgas musulmaņu restorāns “Pie Čarli” Pļavniekos
Musulmaņu lielajos svētkos simtiem pravieša Muhameda sekotāju pulcējas Pļavniekos, kur kāda “atpūtas centrā” zālē jau vairākus gadus lūdzas un svin ...
Rīgas musulmaņu banketu jeb lūgšanu zāle Pļavniekos.
Musulmaņu lielajos svētkos simtiem pravieša Muhameda sekotāju pulcējas Pļavniekos, kur kāda “atpūtas centrā” zālē jau vairākus gadus lūdzas un svin savus lielākos reliģiskos svētkus, kas netiek plaši reklamēts. Bet pirms pusotras nedēļas viņi izgāja uz ielas un paralizēja gājēju kustību vienā Ilūkstes ielas posmā. Jauns.lv skaidro, kāpēc Rīgas islāmticīgie gadu no gada pulcējas tieši Ilūkstes un Skudru ielas stūrī?
Īstu vētru sacēla pirms pusotras nedēļas, 20. martā, pamatīgs musulmaņu vīriešu bars, kurš, svinot svētā mēneša Ramadāna beigas, paralizēja gājēju satiksmi Ilūkstes ielā un beidzās ar policijas izsaukšanu. Vairāki desmiti musulmaņu vīriešu bija ieņēmuši lūgšanas pozīciju uz Ilūkstes ielas gājēju ceļa, ar skatienu uz Meku. Gājēju plūsma tika norobežota.
20.03.2026 08:50 Ilūkstes 17, Rīga.— Ervīns Smilšu vīrs 🇱🇻🇺🇦 (@eazeo) March 20, 2026
No visām malām velkas bārdaiņi ar paklājiņiem.@Valsts_drosiba @VRS_gov_lv @Valsts_policija pic.twitter.com/ii2qtRprXT
Rīgas pašvaldības policijā Jauns.lv skaidroja: “Saistībā ar notikušo Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijā šobrīd ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Plašāku informāciju būs iespējams sniegt pēc notikušā apstākļu skaidrošanas.” Tai pašā laikā gan nacionālkonservatīvi noskaņotie, gan kristieši neskopojās ar komentāriem par to, ka notikušais ir drauds gan Latvijas nacionālajai identitātei, gan kristīgajām vērtībām, ka nav pieņemama šāda “militāra paskata” musulmaņu vīriešu agresīva savas gribas uzspiešana.
Azerbaidžāņu šašliks un krievu jaunais gads
Ilūkstes ielā 17 atrodas restorāns/banketu zāle “Pie Čarli”, ko apsaimnieko uzņēmums “Laial”. Pirms gadiem trīsdesmit parādījās Rīgas pašvaldības paziņojums, ka Ilūkstes un Skudru ielas sadurē ir plānota restorāna būvniecība. Beigu galos ēka tika uzcelta un nu jau tajā daudzus gadus darbojas izklaides vieta, kurā ir divas banketu zāles – viena ar 50, bet otra ar 200 vietām. Tas nozīmē, ka tur var uzņemt vairākus simtus apmeklētāju.
Sociālajos tīklos gan publiski plaši nav pausts, ka tā būtu musulmaņu pulcēšanās adrese. Vairāk ir publicēti video, kā tur svin dažādus svētkus “krieviskā stilā”, piemēram, Jaungadu ar Salaveci un Sniegbaltīti.
Tomēr arī musulmaņu tradīcijas nav aizmirstas. Latvijas islāma kultūras centra mājaslapā ik pa laikam parādās Latvijas Musulmaņu garīgās pārvaldes priekšsēdētāja muftija Zufara-haji Zainullina aicinājums “dārgajiem brāļiem un māsām” musulmaņu lielajos svētkos doties uz atpūtas centru “Pie Čarli”, ar lūgumu līdzi ņemt savu lūgšanu paklājiņu. Tā, piemēram, bija gan 2023. gada vasarā, gan arī šogad pirms 20 .marta.
Starptautiskajos interneta resursos Ilūkstes iela 17 tiek minēta arī kā viena no musulmaņu lūgšanu un pulcēšanās vietām Rīgā. Piemēram, “Halal Guide” tā reiz pat identificēta kā lūgšanu nams vai mošeja, lai gan vizuāli tā ir parasta ēka bez tradicionāliem minaretiem vai kupoliem.
“Pie Čarli” varētu arī saistīt ar islāmisko kultūru un virtuvi. Piemēram, tas darbojas arī kā azerbaidžāņu virtuves restorāns (īpaši piedāvājot šašliku), un, kā zināms, Azerbaidžānā islāms ir valdošā reliģija.
Islāma svētās naktis
Arī uzņēmuma, kas pārvalda “Pie Čarli” telpas, nosaukumu varētu saistīt ar arābu valodu, kas ir islāma sakrālā valoda. Bet tas ir tikai pieņēmums.
Vārds “laial” (arābiski -ليالي) pats par sevi nav standarta termins ne islāmā, ne klasiskajā arābu valodā. Taču tas var būt saistīts ar arābu valodu netieši. “Layālī” daudzskatlī nozīmē naktis, un “Layālī Ramadan” ir Ramadāna naktis (arī Likteņa nakts), kas ir ļoti svarīga nakts islāmā, kas simbolizē mieru un pārdomas, iekšēju attīrīšanos, dievišķu tuvumu un garīgu atjaunošanos.
2026. gada sagaidīšana Ilūkstes ielā 17:
“Laial” pārstāvis Ilgars Magerramovs Jauns.lv gan noliedza, ka uzņēmumam būtu kāda saistība ar islāmu: “Vienīgā saistība kāda mums bija ar viņiem, ir tik tā, ka izīrējām telpas viņiem uz to dienu, tas arī viss, citu saistību mums ar viņiem un tāda veida pasākumiem nav.”
Internetā rodams skaidrojums, ka musulmaņi šo vietu savām sanāksmēm izvēlējušies praktisku iemeslu dēļ, jo Rīgā nav pietiekami lielas mošejas, bet ir vajadzīgas plašas telpas lieliem svētkiem. Tādēļ vieglāk un lētāk ir izīrēt zāli uz konkrētu dienu, un Ilūkstes iela 17 tam ir ļoti piemērota vieta.