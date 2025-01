Uzvirmo kaislības ap pirmās mošejas būvniecību Rīgā

Tomēr, pēc visa spriežot, musulmaņu kopienai nav ne tik daudz spēka, ne naudas, lai mūsu valstī uzbūvētu klasisku mošeju ar minaretu, kaut gan par to ik pa laikam tiek spriests kādus trīs gadus desmitus. Drīz vien pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas – pagājušā gadsimta deviņdesmitajos – pavīdēja doma mošeju būvēt Cēsu un Brīvības ielas sadurē, netālu no Senču un Pērnavas ielu krustojuma. Līdz ar to minarets būtu dominante, kas pavērtos uz galvaspilsētas centru braucošajiem no Gaisa tilta puses. Vēlāk šai vietā tika uzcelta bankas ēka, un doma par mošejas celtniecību apsīka uz vairākiem gadiem.