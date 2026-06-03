Igaunija Narvā būvēs bruņoto spēku bāzi, kurā tiks izvietoti arī sabiedroto karavīri
Igaunija šogad sāks būvēt jaunu Aizsardzības spēku bāzi Narvā netālu no Krievijas robežas, paziņoja aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
Ministrs apmeklēja Austrumviru apriņķi, lai ar vietējiem līderiem apspriestu jauno armijas bāzi Narvā.
Panākta vienošanās, ka pašvaldība atbalstu projekta virzībai sniegs jau šomēnes, informēja Igaunijas Aizsardzības ministrijā.
Tagad tiks sagatavots publiskais iepirkums sākotnējā attīstības posma, kas būs no konteineriem veidota bāze, būvniecībai, lai Aizsardzības spēku klātbūtne Narvā būtu pēc iespējas drīzāka. Darbs pie pastāvīgu būvju būvniecības sāksies nākamā gada janvārī vai februārī.
Pevkurs sacīja, ka bāze stiprinās aizsardzību un palielinās valsts klātbūtni pierobežas pilsētā. "Mūsu klātbūtnes paplašināšana Narvā ir svarīga, jo Igaunija nopietni uztver sevis aizsardzību jau no pirmā metra," viņš pauda.
"Pastāvīga Aizsardzības spēku klātbūtne stiprinās drošību un sniegs vietējiem iedzīvotājiem lielāku pārliecības sajūtu. Esmu pārliecināts, ka bāze piesaistīs Narvai un apkārtnei aktīvākus cilvēkus un stimulēs ekonomiku," teica Pevkurs.
Ministrs tikās ar Narvas iedzīvotājiem un noliedza, ka pilsētā tiks izvietoti tūkstošiem karavīru vai ka bāze būs liela.
Katri Raika, kura ir Narvas mēre, lai gan pašvaldības opozīcijas deputāti ir nobalsojuši par Jāna Totsa iecelšanu mēra amatā, informēja, ka Narvā tiks izvietoti 100-120 karavīru un pilsētā pastāvīgi neatradīsies smagā bruņutehnika.
Pērn Igaunijas Aizsardzības spēku štāba priekšnieks Vahurs Karuss paskaidroja, ka "Igaunijas karavīri tiks izvietoti pilsētā, kas atrodas tieši pie robežas, vienā no mūsu lielākajām pilsētu teritorijām. Tas ir veids, kā sniegt drošības signālu. Bet tā ir arī lieta, ko mēs esam parādā Narvai - Igaunijas Aizsardzības spēkiem tur ir bijusi ļoti maza redzama klātbūtne. Narva ir vienīgā lielā Igaunijas pilsēta, kur tā ir bijis".
Plānots, ka jaunajā bāzē Narvā tiks izvietoti arī sabiedroto karavīri.