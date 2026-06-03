Glābjot tu viņu nogalini! Ceļ trauksmi par cilvēku postošo rīcību, sastopot savvaļas dzīvnieku mazuļus
Nepamatota savvaļas dzīvnieku mazuļu glābšana var izraisīt to bojāeju, atgādina Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti.
Pašlaik dabā dzimst un arvien biežāk cilvēkiem ir iespēja sastapt savvaļas dzīvnieku mazuļus. DAP aicina cilvēkus neiejaukties dzīvnieku ikdienā un neaiztikt dzīvnieku mazuļus, pat ja šķiet, ka tie ir pamesti. Ir dabiski, ka dzīvnieku mātes ik pa laikam savas atvases atstāj bez uzraudzības uz vairākām stundām. Tas tiek darīts, lai nepievērstu plēsēju uzmanību un nodrošinātu mazuļu izdzīvošanu, skaidro eksperti.
Palīdzība ir jāsniedz tikai acīmredzami savainotam dzīvnieku mazulim. Latvijā uzdevums rūpēties par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem ir deleģēts pašvaldībām. Ja dzīvnieks ir iesprūdis, sapinies, iekritis un pats nespēj atsvabināties vai izkļūt no sprosta, jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
Situācijās, kad atrastas beigtas mežacūkas vai vienkopus lielāks skaits jebkuru citu dzīvnieku, putnu, zivju, jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam. Citos gadījumos savvaļas dzīvnieka mazuli nedrīkst barot, aiztikt, traucēt, glaudīt, cilāt vai bakstīt, uzsver DAP eksperti.
Viņi norāda, ka, glābjot dzīvnieka mazuli, kam glābšana nav nepieciešama, samazinās tā izdzīvošanas iespējas. Tāpēc labākais risinājums, kā palīdzēt, ir netuvoties un atstāt to savā vidē.
Lai izvairītos no nepamatotas glābšanas, DAP aicina iepazīties ar vietnē "neizdzesdzivibu.lv" praktiskiem padomiem dažādām situācijām, piemēram, sastopot eža, putna vai roņa mazuli savvaļā.
Ja nepieciešams padoms par radušos situāciju ar savvaļas dzīvniekiem vai to mazuļiem, iespējams arī sazināties ar DAP speciālistiem, sūtot informāciju uz e-pastu "info@daba.gov.lv".