Sabiedrība
Šodien 09:41
Masveida musulmaņu lūgšanas raisa diskusijas - VDD skaidro drošības situāciju Latvijā
Līdz šim Valsts drošības dienests (VDD) Latvijas musulmaņu vidē nav konstatējis terorismu attaisnojošus vēstījumus, aicinājumus iesaistīties vardarbīgās aktivitātēs vai atbalsta paušanu teroristu grupējumiem.
VDD "atbilstoši kompetencei turpina situācijas monitoringu" Latvijas musulmaņu vidē.
VDD vērš uzmanību, ka terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems un dienesta rīcībā esošā informācija neliecina, ka situācija tuvākajā laikā varētu mainīties.
Jau ziņots, ka piektdien, 20. martā, musulmaņu vīriešu bars, svinot svētā mēneša Ramadāna beigas, paralizēja gājēju satiksmi Ilūkstes ielā un beidzās ar policijas izsaukšanu. Aculiecinieku iemūžinātajos foto un video redzams, kā vairāki desmiti musulmaņu vīriešu ir ieņēmuši lūgšanas pozīciju uz Ilūkstes ielas gājēju ceļa, ar skatienu uz Meku. Gājēju plūsma ir norobežota. Vēl citos kadros redzams, kā notikuma vietā darbojas policija.