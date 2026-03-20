FOTO: musulmaņu vīriešu bars pārņem ielu Rīgā un uzrīko lūgšanas – aculiecinieki izsauc policiju
Šīs dienas rīta sākums Rīgā, Ilūkstes ielā.
Ir klāt musulmaņu svētā mēneša Ramadāna beigas, un – ja pirms gadiem desmit Rīgā to tā īsti just nevarēja – tad šodien svētku nobeigums paralizēja gājēju satiksmi Ilūkstes ielā un beidzās ar policijas izsaukšanu.

Kadri ar notikumiem Latgales priekšpilsētā, kas nonākuši sociālajos tīklos, nedaudz atgādina videoklipus no Afganistānas vai kādas citas Tuvo Austrumu valsts.

Lūgties-gribētāju tik daudz, ka centrā nepieticis vietas

Tajos redzams kā vairāki desmiti musulmaņu vīriešu ir ieņēmuši lūgšanas pozīciju uz Ilūkstes ielas gājēju ceļa, ar skatienu uz Meku. Gājēju plūsma ir norobežota. Vēl citos kadros redzams, kā notikuma vietā darbojas policija.

Latvijas Islāma centrā atrodama informācija, ka Ilūkstes ielā 17, atpūtas centrā “Pie Čarli” šorīt pulksten 9.00 plānojas “Eid al-Fitr” lūgšana. Aculiecinieki informē Jauns.lv, ka lūgties-gribētāju esot bijis tik daudz, ka daļa izdomājusi to darīt uz ielas.

Likumsargi tika izsaukti, pamatojoties uz iespējamu kārtības traucēšanu un bažījoties par to, vai šis reliģiskais publiskais pasākums Latvijas galvaspilsētā ir saskaņots rīkošanai arī ārpus atpūtas centra.

Rīgas pašvaldības policijā Jauns.lv par šī rīta incidentu izteicās šādi: "Saistībā ar notikušo Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijā šobrīd ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Plašāku informāciju būs iespējams sniegt pēc notikušā apstākļu skaidrošanas."

