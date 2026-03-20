Musulmaņu lūgšanās Rīgā saceļ vētru sociālajos tīklos. "Šis ir tikai sākums!"
Musulmaņu sarīkotā lūgšanās Rīgā, kas paralizēja gājēju satiksmi Ilūkstes ielā, izraisījuši īstu pārdomu vētru sociālajos tīklos.
Jau ziņots, ka piektdien, 20. martā, musulmaņu vīriešu bars, svinot svētā mēneša Ramadāna beigas, paralizēja gājēju satiksmi Ilūkstes ielā un beidzās ar policijas izsaukšanu. Aculiecinieku iemūžinātajos foto un video redzams, kā vairāki desmiti musulmaņu vīriešu ir ieņēmuši lūgšanas pozīciju uz Ilūkstes ielas gājēju ceļa, ar skatienu uz Meku. Gājēju plūsma ir norobežota. Vēl citos kadros redzams, kā notikuma vietā darbojas policija.
Notikušais nav atstājis vienaldzīgus arī Latvijas iedzīvotājus, kas sociālajos tīklos dalījušies savās pārdomās par notikušo. "Nu ko?! Sagaidījāt. Un tas ir tikai sākums. [...] Šie ir musulmaņu svētki, ne mūsējie. Un neaizmirsīsim ka mēs lielākai daļai musulmaņu esam neticīgie. [...] Mans uzskats ir tāds,ka šādus pasākumus vajag saskaņot kā LV likumdošanā tas ir paredzēts, vai vispār aizliegt, nevis šādu saietu rīkot... un pie tam vēl ielas malā," vietnē "Facebook" pauž Ivars.
Kāds cits akcentējis, ka "musulmaņi savās zemēs izrāda neiecietību pret citu tautu pārstāvjiem, piemēram, liekot tiem, apmeklējot Tempļa kalnu, noslēpt savus krustus". "Viņi sūdzas par suņiem, kuri nedrīkst ienākt viņu mājokļos, sūdzas par ēdienu, jo tas neesot halāls... Saraksts ir garš," norāda vīrietis, paužot, ka līdz ar to arī mums nevajadzētu šajā gadījumā būt iecietīgiem. "Lai lūdz savu Dievu telpās ka visi to darām. Varbūt pietiek valstī bardaku taisīt visiem kam ienāk prātā. Ja kaut kas nepatīk šīs valsts kārtībā, kultūrā un likumdošanā lai šauj prom. Tās tautas, kas ienāk citā valstī un to neciena - jāsāk likt pie vietas," pauž Jolanta.
Žurnāliste Sanita Jemberga norāda, ka "LR Satversmes 99. pants sniedz ikvienam tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību". Bet Irēna norāda, ka "šis pants sniedz šādas tiesības ikvienam Latvijas pilsonim, nevis arī iebraucējiem".
Tikmēr Līva aicina cilvēkus "neuzķerties uz naida kurinātājiem". "Lūdzu neuzķeraties uz naida kurinātājiem, kas ir sašutumā par musulmaņu šodienas lūgšanu. Ir beidzies Ramadāns, kura laikā musulmaņi mēnesi tāpat kā kristieši gavēja. Gavēņa beigas ir lieli svētki, un attiecīgi pirmā lūgšana ir ļoti apmeklēta. Visiem vietu nav. Lai arī mums šis lūgšanas veids var šķist dīvains, cilveki tikai lūdz Dievu. Tie neko nedemolē, neposta un nevienam pāri nedara. Lūdzu neejiet to neizglītoto cilvēku pavadā, kuriem nav pilnīgu nekādu zināšanu par divu miljardu pasaules iedzīvotāju reliģiju un kuri tos uzskata par necilvēkiem," pauž Līva.
Bet Jānis pauž, ka "musulmaņiem ir tiesības šādi rīkoties savā vidē". "Latvijas cilvēkiem ir tiesības paust savu attieksmi pret mums svešo un nepieņemamo. Šī ir mūsu vide, mūsu noteikumi," norāda vīrietis.
Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldības policijā Jauns.lv par šī rīta incidentu izteicās šādi: "Saistībā ar notikušo Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijā šobrīd ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Plašāku informāciju būs iespējams sniegt pēc notikušā apstākļu skaidrošanas."