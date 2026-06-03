"Nodomājām, ka sācies karš!" Spēcīgs sprādziens satricina Eiropas valsti. VIDEO
1. jūnija agrā rītā Maltas ziemeļu daļā esošajā pirotehnikas rūpnīcā nograndis spēcīgs sprādziens, kas burtiski satricinājis visu salu un sējis paniku iedzīvotāju vidū.
Incidentā ievainoti vismaz divi cilvēki. Ievērojami postījumi nodarīti tuvējām ēkām un saimniecībām. Kamēr glābšanas dienesti skaidro notikušā cēloņus, vietējie iedzīvotāji piedzīvoto raksturo kā vienu no pēdējo gadu baisākajiem sprādzieniem. Daudzi pamodušies ar domu, ka ir sācies karš.
Kā vēsta ārvalstu mediji, pirmdien, 1. jūnijā, ap pulksten 6.30 no rīta pirotehnikas ražotnē "Ta’ Lourdes" notika milzīga eksplozija, kurai drīz vien sekoja vēl vairāki mazāki sprādzieni.
Trieciena vilnis bija tik jaudīgs, ka to varēja sajust pat vairāku kilometru attālumā no notikuma vietas. Tikmēr sprādziena radītais dūmu mākonis bija redzams daudzviet Maltā, izraisot iedzīvotāju satraukumu.
Cietušajiem ir sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība, savukārt atbildīgie dienesti turpina darbu, lai apzinātu precīzu postījumu apmēru un noskaidrotu sprādziena cēloņus.