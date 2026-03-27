Zemessardze norāda uz iespējamo iemeslu, kāpēc Krāslavas novadā avarējis drons. VIDEO
Krāslavas novadā nesen avarējušais bezpilota lidaparāts, visticamāk, bijis Ukrainas drons, kas tēmēts pa mērķi Krievijas teritorijā, taču tehnisku iemeslu dēļ novirzījies no kursa un nokritis, jo tam beigusies degviela, vēsta raidījums „360TV Ziņas”.
Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvežleitnants Pēteris Suveizda skaidroja, ka dronam beigusies degviela, kā rezultātā tas skāris koku un avarējis vien nepilnus 400 metrus no tuvākajām mājām. Pēc lidaparāta detonācijas pierobežas pļavā palikusi izdedzināta zāle un jūtama specifiska degvielas smaka.
Komandieris uzsvēra, ka karavīri būtu bijuši gatavi mērķi iznīcināt, ja tas būtu sasniedzis pozīcijas, taču vienlaikus atzina, ka pierobežā esošā kara apstākļos pilnīgi hermētisku gaisa telpas aizsardzību garantēt nav iespējams.
Lai gan incidents beidzies bez cilvēku upuriem, tas aktualizējis jautājumu par iedzīvotāju savlaicīgu brīdināšanu krīzes situācijās. Pašvaldības un iedzīvotāju vidū lielāko neapmierinātību izraisījis fakts, ka notikuma brīdī klusēja šūnapraides brīdinājuma sistēma.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks norādīja uz iedzīvotāju neziņu un bailēm, kas valdīja līdz pat rīta gaismai, kamēr atbildīgie dienesti skaidroja notikušo. Viņaprāt, savlaicīgs paziņojums būtu kliedējis šaubas un pasargājis ģimenes no lieka stresa.
Kamēr pierobežā turpinās drona atlūzu analīze, Saeima pieņēmusi stratēģisku lēmumu, kas tieši ietekmēs turpmāko drošības spēju stiprināšanu. Galīgajā lasījumā atbalstīti grozījumi likumā, kas paredz no nākamā gada aizsardzības budžetu palielināt līdz pat 5% no iekšzemes kopprodukta.
Šis finansiālais solis tiek vērtēts kā būtisks signāls gan sabiedrotajiem, gan potenciālajiem agresoriem, apliecinot Latvijas apņemšanos investēt modernās pretgaisa aizsardzības sistēmās un pierobežas drošības infrastruktūrā, lai mazinātu riskus, ko rada kaimiņvalstī notiekošā karadarbība.