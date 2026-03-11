Pirms 10 gadiem tika piespriests Latvijas vēsturē vēl nebijis kriminālsods: kā divu kaimiņu draudzība beidzās tiesas zālē
2016. gada notikumi Latvijā kļuva par vēsturisku mirkli, kad pirmo reizi valstī tika piespriests kriminālsods par vajāšanu. Sākotnēji kā parasts kaimiņu attiecību strīds, tas pārauga par ilgstošu un graujošu vajāšanu, kas nopietni ietekmēja visus iesaistītos, ziņo raidījums "Nozieguma rekonstrukcija".
Mareks un Juris sākotnēji bija saticīgi kaimiņi, kuri dzīvoja blakus un uzturēja labas attiecības. Viņi gadu gaitā palīdzēja viens otram, tomēr visu mainīja pavisam sīks strīds – kad Mareks pie kopējā žoga uzstādīja bērnu šūpoles. No pirmā acu uzmetiena šķita, ka tās ir nelielas kaimiņu nesaskaņas, taču šī sīkā problēma kļuva par spriedzes avotu, kas vēlāk noveda pie virknes ar notikumiem, kas beidzās ar tiesu.
Sākotnēji nelielās nesaskaņas pārvērtās par naidīgām ziņām, kas tika sūtītas starp Mareku un Juri. Viņi vairs nespēja risināt problēmas miermīlīgā ceļā, un attiecības strauji pasliktinājās. Juris sāka pievērst uzmanību Mareka ģimenei, un viņa uzvedība kļuva aizvien agresīvāka. Kad Mareks mēģināja izprast situāciju, Juris sāka izpaust agresiju pret viņa ģimeni. Viens no nopietnākajiem notikumiem bija, kad no Jura mājas loga, kas bija tieši pretī Mareka bērnu istabas logam, tika vērsts lāzera stars. Šis notikums izraisīja bērnu bailes un emocionālas veselības problēmas.
Mareka meitas sāka baidīties iet gulēt, viņas modās naktīs un baidījās no skaņām. Situācija kļuva tik nopietna, ka ģimene sākotnēji devās pie psihologa, bet vēlāk uzsāka juridisko rīcību. Mareks devās pie mācītāja, jo Juris bija viņa draudzē, un mācītājs ieteica vērsties policijā. Mareks mēģināja risināt problēmu mierīgā ceļā, nosūtot Jurim vēstules, taču tas tikai pastiprināja konfliktu. Pirmajā vēstulē Juris noliedza jebkādu saistību ar notikušo, bet pēc tam atzina, ka ir fotogrāfējis un spīdinājis lāzeru uz bērnu istabas logiem, norādot, ka viņam tas patīk.
Juris kļuva vēl agresīvāks un sāka sūtīt Marekam fotogrāfijas no viņa mājas, kurās bija redzama ne tikai Mareka māja, bet arī attēli no viņa bērnu istabas un pagalma. Lai gan Mareks mēģināja izprast situāciju, viņš saprata, ka vienīgais risinājums ir pārtraukt šo situāciju un aizsargāt savu ģimeni. Tā viņš sākumā iestādīja kokus pie žoga, lai novērstu Jura skatienus, taču tas neko neuzlaboja. Mareka bērni pilnībā izvairījās no iešanas pagalmā, jo bērniem no tā sākās vēl lielākas bailes.
Tiesa atklāja, ka Juris ne tikai fotogrāfēja Mareka ģimeni, bet arī raidīja uz viņiem lāzera starus un sūtīja aizskarošas ziņas. Situācija kļuva vēl satraucošāka, kad Juris uzstādīja papildu prožektorus, kas izgaismoja Mareka pagalmu, un tas tikai pastiprināja ģimenes sajūtu, ka viņu privātums tika pilnībā pārkāpts. Viens no visbīstamākajiem notikumiem bija, kad Mareka meita rotaļājoties nokrita, un Juris, to redzot, sāka aplaudēt.
Tiesā Juris noliedza savu rīcību un apgalvoja, ka nekad nav fotogrāfējis Mareka ģimeni vai spīdinājis lāzeru uz viņa bērnu istabas logiem. Viņš mēģināja apgriezt situāciju, norādot, ka pats ir lūdzis Marekam pārtraukt viņa fotogrāfēšanu. Tomēr tiesas izmeklēšana atklāja, ka Juris ir uzņēmis vairāk nekā 1000 fotogrāfijas un pastāvīgi spīdinājis lāzera starus. Tiesā tika nospriests, ka Juris ir vainīgas vajāšanā un viņam tika piespriests 120 stundas piespiedu darba.
Mareks un viņa sieva cēla prasību par kompensāciju, tomēr tiesa apstiprināja tikai daļu no pieprasītās summas. Šis gadījums ir pirmais Latvijā, kad kādam tiek piemērots kriminālsods par vajāšanu, kas ir krimināls noziegums kopš 2018. gada 1. janvāra. Pēc tiesas procesa nav skaidrs, kāda ir Mareka ģimenes turpmākā dzīve un vai viņi vēl dzīvo blakus Jurim.