Drēzdenē veiks lielāko evakuāciju kopš Otrā pasaules kara, glābjoties no aviobumbas
Vācijas pilsētā Drēzdenē pēc Otrā pasaules kara aviobumbas atrašanas līdz trešdienas plkst. 9 no pilsētas centra jāevakuējas 18 000 cilvēku, otrdien pavēstīja policija.
Ugunsdzēsēji paziņoja, ka Elbas krastā netālu no Karolas tilta atrasti divi aizdomīgi priekšmeti. Izmeklētāji vēlāk apstiprināja, ka viens no tiem ir spridzeklis.
Trešdien operācijā 250 kilogramus smagā britu bumba tiks neitralizēta. Patlabanējā evakuācija Drēzdenē būs lielākā kopš Otrā pasaules kara, norādīja varasiestādes.
Evakuācijas zona aptver 1000 metru rādiusu ap bumbas atrašanas vietu, un tajā atrodas arī tādas ievērojamas celtnes kā Dievmātes baznīca (Frauenkirche) un Zempera opera. Šajā teritorijā atrodas arī policijas galvenā pārvalde, Saksijas federālās zemes parlaments, vairākas ministrijas, pansionāti un aprūpes nami, dienas aprūpes centri un citas sociālās iestādes.
Aizdomas raisījušie priekšmeti tika atrasti teritorijā, kur paredzēts atjaunot sabrukušo Karolas tiltu. Pērn, veicot Karolas tilta nojaukšanas darbus, tika atrastas četras bumbas. Augustā tika evakuēti 17 000 cilvēku.
Drēzdenes bombardēšana, ko 1945. gadā no 13. līdz 15. februārim veica Lielbritānijas un ASV kara aviācija, atstājusi dziļas rētas pilsētas atmiņā. Līdz 25 000 cilvēku gāja bojā, bet ugunsgrēks iznīcināja aptuveni 90% pilsētas centra.