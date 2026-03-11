Bēdīgi slavenais Rēzeknes SPA pērn pašvaldībai radīja teju 600 tūkstošu eiro lielus zaudējumus
Rēzeknes pašvaldība jau vairāk nekā piecus gadus meklē investorus vai nomniekus vairāk nekā septiņus miljonus eiro vērtajam SPA centram Kovšu ezera krastā. Nupat kārtējā izsolē, kas paredzēja 30 gadu nomas līgumu, neviens pretendents telpu nomai nepieteicās.
Nomas sākumcena bija 3720 eiro mēnesī, un pašvaldības noteikums bija tāds, ka investoram jāpiesaista vismaz 15 jaunas darba vietas un jāiegulda uzņēmumā vēl 500 000 eiro. Kapēr SPA nomniekus atrast pašvaldībai nav izdevies, telpu uzturēšana rada pamatīgu slogu pašvaldības budžetam. Kā liecina publiski pieejamie dati, 2025. gadā šīs izmaksas sasniedza teju 600 tūkstošus eiro.
Eksperti "Latvijas Televīzijai" pauž skeptisku attieksmi par rekreācijas centra projektu un Rēzekni kā investoriem pievilcīgu vietu, īpaši bez aktīvas reklāmas kampaņas. "Reklamējiet galamērķi starptautiskos tirgos, vietējos tirgos, taisiet kaut kādus pasākumus. Nevis kaut ko būvējiet," sprieda SIA "Baltic Travel Group" valdes loceklis Vladislavs Korjagins.
Rēzeknes gadījumā ir vēl viens neizpildīts mājasdarbs – trūkst mūsdienīgu viesnīcu. Arī jaunuzbūvētajā spa kompleksā viesiem nebūtu, kur nakšņot. "Grūti iedomāties, ka, piemēram, mēs braucam uz turieni, apskatīsim Rēzekni, aiziesim līdz spa un pēc tam mums nav kur palikt pa nakti," sacīja Korjagins.
Rēzeknes pašvaldība atzīst, ka iespējams mainīs izsoles noteikumus, samazinot prasības pret investoriem, lai piesaistītu vairāk interesentu. Ja nomnieks netiks atrasts līdz 2028. gada beigām, pašvaldībai var nākties atgriezt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) piešķirto finansējumu teju 7 miljonu eiro apmērā.