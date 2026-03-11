Tūkstošiem tūristu iestrēguši Dubaijā un iekūlušies pamatīgās problēmās
Tūkstošiem tūristu, kuri pēc gaisa telpas slēgšanas Tuvajos Austrumos ir iestrēguši Dubaijā, nākas saskarties ne tikai ar problēmām atgriezties mājās, bet arī ar nopietniem finanšu izdevumiem.
Sakarā ar atceltiem reisiem cilvēki spiesti palikt vienā no dārgākajiem tūrisma galamērķiem pasaulē, maksājot par viesnīcām, ēdienu un jaunām lidojumu biļetēm, ziņo "Business Insider".
Biznesa attīstības "Goodwill" uzņēmuma vadītāja Emīlija Vaskeša ieradās Dubaijā 26. februārī kopā ar savu 6 gadus veco dēlu, lai svinētu viņa dzimšanas dienu.
Jau otrdien viņiem bija jālido mājās, taču situācija strauji mainījās, kad pēc divām dienām ASV un Izraēla sāka uzbrukumu Irānai. Tā rezultātā tika slēgta gaisa telpa un apturēta lidostu darbība, kā rezultātā tūkstošiem ceļotāju, tostarp arī Vaskeša, iestrēga AAE, ziņo mediji.
Karš radījis tūristiem ne tikai loģistikas grūtības, bet arī ievērojamas finanšu problēmas. Lai arī 1. martā Apvienoto Arābu Emirātu Civilās aviācijas pārvalde paziņoja, ka valsts segs "visus izdevumus par dzīvošanu un apmešanos aizkavētajiem pasažieriem", vēl nav zināms, kad un kā cilvēkiem tiks kompensēti izdevumi, norāda autors.
Emīlija Vaskeša apmetās pieczvaigžņu viesnīcā "Taj Dubai", kur naktsmītnes cena ir aptuveni 300 dolāri. Sieviete pastāstīja izdevumam, ka katru dienu tērēja apmēram 500 dolārus, un līdz ceturtdienai viņa bija iztērējusi 6 800 dolārus. Ar uzkrātajiem rēķiniem un valdības tūlītēju atbalsta trūkumu viņa bija tikai dažus tūkstošus dolāru attālumā no kredītkartes limita.
"Es esmu atbildīga par viesnīcas apmaksu, un viesnīcas administrācija burtiski saka, ka, ja es nevaru atļauties šeit palikt, man vajadzētu aizbraukt un atrast citu vietu. Es nejūtos droši, ja pametīšu viesnīcu un došos kaut kur citur. Tāpēc katru dienu es pagarināju uzturēšanās laiku," pastāstīja sieviete.
Piektdien viņai tomēr izdevās pamest pilsētu pēc tam, kad dažas aviokompānijas daļēji atsāka lidojumus, tomēr daudzi tūristi joprojām paliek valstī, kur viņu izdevumi pastāvīgi pieaug, īpaši dārgo biļešu dēļ.
Vēl viena tūriste vārdā Feita Šova kopā ar tēvu atgriezās Londonā pēc Ķīniešu Jaunā gada svinībām ģimenes lokā. Viņiem priekšā bija pārsēšanās Dubaijā, tomēr, vietā, lai mierīgi veiktu tranzītu, sestdienas vakarā lidosta viņus sagaidīja ar īstu haosu.
Kā ziņots rakstā, pasažieriem tika izsniegts kupons, kas sedza ēdināšanu un naktsmājas četrzvaigžņu viesnīcā netālu no lidostas. Taču tas bija derīgs tikai četras naktis. Pēc tam sievietei un viņas tēvam bija jāsedz numura izmaksas viesnīcā "Hampton by Hilton Dubai Al Barsha", kur cena par nakti bija 112 dolāri.
Ceļotāji norādīja, ka cer, ka iztērētie līdzekļi tiks kompensēti nākamajā mēnesī.
Viesnīcas "Coral Cove" pārvaldnieks, kurš iznomā trīs dzīvokļus Dubaijā, dalījās, ka palīdz tūristiem, kuri ir iestrēguši dēļ atceltiem reisiem, piedāvājot bezmaksas naktsmītnes vai pamata maksu ap 40 dolāriem par nakti. Parasti dzīvokļi tiek iznomāti par 110 dolāriem.
Vienīgais, kas ir dārgāks par naktsmītni, ir transports. Bagātie tūristi brauc ar automašīnām uz Omānu un Saūda Arābiju, lai no turienes lidotu. Viņi iznomā privātās lidmašīnas, tērējot vairāk nekā 200 tūkstošus dolāru. Pieprasījums pēc šādiem lidojumiem strauji pieaudzis pēc konflikta saasināšanās ar Irānu, vēsta materiāls.
Cenu pieaugums lidojumiem
Iepriekš mediji ziņoja, ka kara dēļ Tuvajos Austrumos strauji pieauguši aviācijas degvielas un naftas cenu rādītāji, kā arī daļēji tiek slēgta gaisa telpa, kas liek lidmašīnām lidot pa garākiem maršrutiem. Tas palielina aviokompāniju izdevumus, tāpēc tās paaugstina aviobiļešu cenas. Rezultātā pasažieri spiesti maksāt vairāk par lidojumiem. Eksperti brīdina, ka, ja konflikts turpināsies, biļešu cenas var pieaugt vēl vairāk.