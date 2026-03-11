"Greja piecdesmit nokrāsu" zvaigzne Dakota Džonsone piedalās savā līdz šim pikantākajā fotosesijā
Aktrise Dakota Džonsone nesen piedalījusies provokatīvā fotosesijā, reklamējot zīmola “Calvin Klein” apakšveļu. Kādā no fotogrāfijām viņa reklamē krūšturi, bet kailo ķermeņa lejasdaļu piesedz ar grāmatu, bet reklamējot biksītes, krūtis piesedz ar sārtiem āboliem.
Dakota Džonsone vislabāk pazīstama ar savu lomu "Greja piecdesmit nokrāsu” triloģijā. Viņa ir aktrises Melānijas Grifitas un Dona Džonsona meita. Meita sekojusi savas populārās mammas pēdās, kuras karjera arī uzplauka pateicoties ainām ar atkailināšanos.
Pateicoties jaunajai “Calvin Klein” apakšveļas fotosesijai, Dakota Džonsone atkal atgriezusies pie provokatīvā tēlā. 36 gadus vecā aktrise reklāmas attēliem pozēja pārmaiņus gan bez veļas augšējās, gan apakšējās daļas, atstājot ļoti maz iztēlei.
Atklājot, ka viņai pieder vairāk nekā 30 džinsu pāri, Dakota izskatījās ļoti brīvi un komfortabli, kad kameras priekšā pozēja biksēs ar paaugstināto jostasvietu un bez apģērba augšdaļas.
Kādā citā pikantā attēlā Dakota redzama virtuvē pavedinošā pozā, turot kafijas servējamos traukus virs kailajām krūtīm.
Dakota izskatījās elpu aizraujoši šajā fotosesijā, kur demonstrēja nevainojamu figūru un saulē viegli iesauļoti ādu, kamēr intīmākās vietas piesedza ar garajiem matiem un dažādiem priekšmetiem.
Dakota Johnson para a Calvin Klein. pic.twitter.com/hmP2PJ0R04— CINEMA 505 (@CINEMA505) March 9, 2026
Kad viņai tika jautāts, kāpēc piekritusi šai sadarbībai, Džonsone atbildēja: "Darbs ar “Calvin Klein” tieši šajā brīdī šķiet ļoti simbiotisks (abpusēji izdevīgs), ņemot vērā, kur es esmu šobrīd savā dzīvē..."
"Esmu savā sievišķībā, kur jūtos ļoti mierīga un līdzsvarota. Es pavadu daudz laika mājās, jūtos ļoti ērti savā ķermenī..."
"Dalība džinsu un apakšveļas kampaņā, kur valda maigs jutekliskums, šķita kā patiess atspoguļojums tam, kur esmu šobrīd savā dzīvē.”
Par to, kā viņa redz seksīguma izpausmi līdz ar gadiem, viņa turpināja: "Es domāju, ka seksīgākie apģērbi ir tie, kas liek tev justies labi savā ķermenī... Laba sajūta apģērbā, ko valkā, maina tavu enerģiju un ārējo izskatu. Dažreiz liels nolietots T krekls var būt pats seksīgākais visā pasaulē… Bet grezna mežģīņu apakšveļa – likt justies nevērtīgai. Man visu izšķir, kā tas liek man justies."
Dakota iepriekš stāstījusi, kā rūpējas par sevi. Viņas labsajūtai miegs un vannošanās spēlē centrālo lomu. 2023. gadā viņa teica: "Man nav regulāra celšanās laika. Tas atkarīgs no tā, kas notiek manā dzīvē. Ja es nestrādāju, ja man ir brīva pirmdiena, es gulēšu tik ilgi, cik varu. Miegs ir galvenā manas dzīves prioritāte."
🎥 | Dakota Johnson para la nueva campaña de Calvin Klein. pic.twitter.com/X8rFQOdBZn— Dakota Johnson Argentina (@DakoholicsArg) March 9, 2026
Dakota, kura atzinusi, ka var gulēt līdz 14 stundām diennaktī, arī pastāstīja, ka dievina vannošanos, jo tas sekmē viņas labsajūtu. "Es iešu vannā jebkurā brīdī, jebkurā diennakts laikā. Ja dienas vidū man piezagsies doma – 'Ak, Dievs, kas notiek šajā pasaulē?', es tūlīt pat iešu vannā. Ūdens man patiešām palīdz atgūt līdzsvaru."
Par savu vingrošanu un diētu viņa sacīja: "Es daudz nodarbojos ar karsto jogu, pilatēm un svara treniņiem. No rīta es dzeru kafiju, cik ātri vien varu. Man ļoti patīk auzu piena “flat white”."